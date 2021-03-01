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Миокардит и даже инфаркт - возможные последствия коронавируса
По инф. argumenti.ru   
01 Марта 2021 г.
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Ученые заявили, что у половины переболевших COVID-19 возникают проблемы с сердцем.

Миокардит и даже инфаркт — возможные последствия коронавируса

Ученые из Великобритании и США обследовали 148 человек с тяжелой формой COVID-19 и пришли к выводу, что более чем у половины пациентов после выписки были выявлены серьезные повреждения сердца.

Авторы исследования полагают, что эти проблемы являются следствием коронавирусной инфекции. Отмечается, что многие пациенты, госпитализированные с COVID-19, особенно с тяжелой формой, в ходе критической фазы болезни имели повышенный уровень тропонина — белка, который выделяется в кровь при блокировке артерии или наличия воспаления. Врачи считают этот белок маркером повреждения сердца.

Отмечается, что у половины участников исследования примерно через месяц после выписки были выявлены миокардит, инфаркт, ишемия или комбинация всех трех заболеваний. Это позволило ученым предположить, что сердце при коронавирусной инфекции подвержено риску возникновения различных типов травм.

Специалисты также отметили, что повышенный уровень тропонина у пациентов с тяжелой формой коронавируса отчасти связан с тем, что у многих из них и до болезни были проблемы со здоровьем, связанные с сердцем. Однако во время коронавирусной инфекции этот орган испытывает дополнительную нагрузку, что приводит к новым травмам.

По инф. argumenti.ru

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