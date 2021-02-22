Лилия белая — красивый и целебный цветок

Белая лилия – один из самых красивых цветков, созданных природой. Её громадные пирамидальные соцветия несут от 5 до 15 крупных широковоронковидных белых цветков. Это многолетнее луковичное растение с прочным прямостоячим стеблем. Лилия любит солнечные места, хорошо переносит засуху, но не морозостойка. Но мало кто знает, что эти шикарные цветы обладают сильными лекарственными свойствами и широко применяются в народной медицине.
Препараты из белой лилии используются как кровоостанавливающее, ранозаживляющее и болеутоляющее средство. Они тонизируют нервную систему, обладают отхаркивающим действием.
Отвар луковиц лилии употребляют как внутреннее кровоостанавливающее, болеутоляющее и отхаркивающее средство. Для его приготовления 1 ст. л. измельченных луковиц надо залить стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте 50 мин, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день.
Настойку луковиц лилий используют для лечения ран или ушибов. Для её приготовления 4 ст. л. сильно измельченных луковиц заливают стаканом водки, настаивают сутки и процеживают. А печеные луковицы дают хороший эффект при лечении фурункулов.
Спиртовая настойка цветков является хорошим тонизирующим и успокаивающим средством. Для её приготовления 2 ст. л. сухих лепестков залить 0,5 стакана водки и настоять 15 дней. Принимать по 30 капель 3 раза в день до еды, запивая водой.
Для растирания при болях в суставах делают масляный настой лилии. Для этого по 2 ст. л. измельченных луковиц, цветков и листьев лилии заливают стаканом оливкового масла и настаивают на солнце 3 недели. Употребляют как наружное средство.
Широко применяется лилия и для ухода за кожей лица. Настой цветков лилии на оливковом масле хорошо действует на сухую кожу, смягчая её. Кстати, он же хорошо помогает при лечении ожогов.
Белая лилия – одно из самых эффективных растений в борьбе с веснушками. Для этого надо сделать из лепестков лилии отвар, смешать его с мёдом и горчицей в равных долях и полученным кремом смазывать лицо каждый день. Скоро ваша кожа станет гладкой и белоснежной.
А чтобы кожу лица сделать шелковистой и гладкой, надо приготовить лосьон из лилии. Для этого в литровую банку надо налить 0,5 л оливкового масла, положить туда 7 ст. л. взятых в равных долях и измельченных молодых листьев и цветков лилии, настаивать на солнце месяц, периодически взбалтывая. Этим настоем надо протирать кожу после теплой ванны.
Для приготовления настойки несколько горстей лепестков белой лилии заливают водкой так, чтобы накрыть их, и настаивают в плотно укупоренной посуде в темном месте 6 недель. Перед употреблением настойку разбавляют в соотношении 1:3.
Для приготовления крема для отбеливания кожи берут равные по весу части измельченных лепестков белой лилии, мёда, белого пчелиного воска и сока чеснока или лука. Компоненты смешивают на пару. После получения однородной массы смесь процеживают, остужают и сбивают.
Для приготовления лосьона 1 цветок белой лилии, 2 цветка розы и 2 свежих измельченных огурца залить стаканом водки, настоять 3 недели в темном месте. Перед применением на 0,5 стакана настоя добавить 0,5 стакана холодной кипяченой воды, 1 ст. л. глицерина и 1 ст. л. сока лимона.
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Белая лилия – один из самых красивых цветков, созданных природой. Её громадные пирамидальные соцветия несут от 5 до 15 крупных широковоронковидных белых цветков. Это многолетнее луковичное растение с прочным прямостоячим стеблем. Лилия любит солнечные места, хорошо переносит засуху, но не морозостойка. Но мало кто знает, что эти шикарные цветы обладают сильными лекарственными свойствами и широко применяются в народной медицине.
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