Лекарство от диабета от лишнего веса не спасет. А вот здоровье подорвать может

Врач предостерегла от использования средств от диабета для похудения.

Популярные в Великобритании препараты для лечения диабета не рекомендуются применять для борьбы с ожирением. Самолечение может привести не только к снижению 14 процентов массы тела, но и к сильным побочным эффектам.

Кандидат медицинских наук Зухра Павлова сообщила KP.RU, что данный препарат — это сложное гормональное инъекционное лекарство.

— Важно понимать, что назначается препарат не для лечения ожирения, а для лечения диабета. Да, у него есть эффект по снижению объема жировой ткани, однако лекарство может вызвать серьезные побочные эффекты, — считает врач-эндокринолог.

Среди побочных эффектов могут возникнуть кардиологические и гастроэнтерологические проблемы со здоровьем.

— Не существует волшебных пилюль или уколов, от которых раз — и похудел. Лечение ожирения — это всегда совместный труд пациента и врача, — заявила Павлова.

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