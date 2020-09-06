Лечебные свойства золототысячника

Одним из самых излюбленных растений в народной медицине является золототысячник. Его можно встретить по берегам рек и озер, на лесных опушках. Это двулетнее, реже однолетнее травянистое растение с четырехгранным, часто одиночным стеблем высотой до 40 см. Стебель тонкий, облиственный, в верхней части ветвистый. Корень стержневой, разветвленный, довольно слабый.

Золототысячник широко применяется для лечения болезней ЖКТ

Листья небольшие, относительно широкие. Соцветие щитковидно-метельчатое, обычно сжатое. Цветет в июне-августе, цветки яркие, розово-красные, похожие на гвоздики. Растет на лугах, лесных опушках, полянах, по берегам рек и озер.

В лечебных целях используется вся надземная часть золототысячника, которую собирают в начале цветения до того как пожелтеют листья прикорневой розетки. При этом трава должна срезаться вместе с прикорневой розеткой поблизости от почвы. Однако, к сожалению, чаще растения просто выдергивают, а уже после этого обрезают корни. Сушат траву в тени, расстилая тонким слоем или связывая в пучки и подвешивая к натянутой веревке.

Диапазон лечебного применения золототысячника весьма широк. Он стимулирует секрецию и перистальтику желудочно-кишечного тракта, возбуждает аппетит и улучшает пищеварение, широко применяется в разнообразных сборах при холециститах, гепатитах и т. д.

Водный настой золототысячника применяют в основном для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения при пониженной функции желудочно­кишечного тракта.

Для его приготовления необходимо 2 ст. л. измельченной травы залить стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте 1 ч, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 мин до употребления пищи.

Травники широко применяют слабительный сбор, состоящий из равных долей травы золототысячника, корня ревеня, травы чистотела, травы крушины ломкой, цветков ромашки, травы пастушьей сумки.

Для приготовления настоя необходимо 1 ст. л. измельченной смеси залить стаканом кипяченой воды, настоять 40 мин, процедить. Принимать по 0,5 стакана 2 раза в день с промежутком в 4 ч.

При язве желудка и двенадцатиперстной кишки помогает сбор, состоящий из 1 ч. травы золототысячника и 4 ч. листьев мяты.

Для приготовления настоя необходимо 1 ст. л. измельченного сбора залить стаканом кипятка, настоять 1 ч, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.

При гастрите с пониженной кислотностью многие травники применяют сбор, состоящий из равных долей травы золототысячника и полыни.

Для приготовления настоя необходимо 1 ст. л. смеси залить стаканом крутого кипятка, настоять 10 мин, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3-4 раза в день.

Для улучшения аппетита применяют сбор, состоящий из равных долей травы золототысячника и травы тысячелистника.

Для приготовления настоя необходимо 1 ч. л. смеси залить стаканом кипятка, кипятить 10 мин, настоять 1 ч, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой.

При гастрите с пониженной кислотностью полезен также сбор из равных долей травы золототысячника, кожуры апельсина, листьев вахты трехлистной, травы полыни.

Для приготовления настоя надо 1 ст. л. измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 4 ч, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой.

При гастрите с повышенной кислотностью многие травники применяют сбор, состоящий из 2 ч. травы золототысячника, 4 ч. листьев подорожника, 4 ч. травы зверобоя, 4 ч. травы сушеницы болотной, 2 ч. травы спорыша, 2 ч. травы тысячелистника, 1 ч. листьев мяты, 1 ч. корней аира, 1 ч. плодов тмина.

Для приготовления настоя необходимо 1 ст. л. измельченной смеси залить стаканом кипятка, настоять в термосе 10 ч, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день после еды.

При холецистите для снятия воспалительного процесса и как желчегонное применяют сбор, состоящий из 4 ч. травы золототысячника, 4 ч. цветков бессмертника, 3 ч. травы душицы, 3 ч. цветков календулы, 2 ч. цветков василька.

Для приготовления настоя надо 1 ст. л. смеси залить 3 стаканами кипятка, настоять в термосе 6 ч, процедить. Принимать в теплом виде по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.

При хроническом холецистите многие травники рекомендуют сбор, состоящий из 2 ч. травы золототысячника, 2 ч. цветков бессмертника, 2 ч. корня аира.

Для приготовления настоя необходимо 1 ст. л. измельченной смеси залить 2 стаканами воды, настоять 10 ч. Затем прокипятить 5 мин, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3-4 раза в день через час после еды.

При хроническом холецистите и болезнях печени также применяется сбор, состоящий из 1 ч. травы золототысячника, 4 ч. травы зверобоя, 4 ч. корня одуванчика, 1 ч. травы бессмертника, 1 ч. травы вахты трехлистной, 1 ч. цветков ромашки.

Для приготовления настоя необходимо 1 ч. л. измельченной смеси залить стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 ч, процедить. Принимать по 0,5 стакана перед едой утром и вечером.

При гепатите с поносами и хроническом гепатите травники рекомендуют сбор, состоящий из 2 ч. травы золототысячника, 2 ч. травы тысячелистника, 2 ч. коры крушины ломкой, 2 ч. листьев мяты, 1 ч. плодов фенхеля, 1 ч. плодов тмина.

Для приготовления настоя необходимо 1 ст. л. измельченной смеси залить стаканом кипящей воды, настоять 2 ч, процедить. Принимать 4 раза в день по 0,25 стакана перед едой.

В народной медицине золототысячник считается хорошим лекарством для борьбы с алкоголизмом. Для этих целей широко используется сбор, состоящий из 4 ч. травы золототысячника и 1 ч. полыни горькой.

Для приготовления настоя необходимо 1 ст. л. измельченной смеси залить стаканом кипящей воды, кипятить на слабом огне 10 мин, настоять 1 ч, процедить. Применять по 1 ст. л. 3 раза в день.

А вот другой рецепт от алкогольного «змия». Для этого необходимо взять в равных долях траву золототысячника, полыни и чабреца. Залить 2 ст. л. этой смеси стаканом кипятка, настоять, укутав, в теплом месте 2 ч, процедить. Принимать по 1 ст. л. 4 раза в день.

Для лечения долго не заживающих язв и ран применяют масляный настой золототысячника.

Для его приготовления необходимо 2 ст. л. измельченной травы залить 0,5 стакана растительного масла, добавить такое же количество белого вина. Держать на слабом огне около 20 мин до полного выпаривания вина. Затем настоять в теплом месте 7 дней, периодически взбалтывая, процедить.

При выращивании на участке золототысячник размножают семенами. Растение неприхотливо, однако предпочитает богатые гумусом почвы.

Семена высевают ранней весной на грядку в бороздки глубиной 0,5-1 см при ширине междурядий 45 см. Поскольку семена очень мелкие, то перед посевом их следует смешать с мелким просеянным песком в соотношении 1:5. До появления всходов грядку лучше накрыть пленкой. Молодые растения растут очень медленно, поэтому грядку надо содержать в чистоте от сорняков и поливать в сухое время.

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Источник: gazetasadovod.ru

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