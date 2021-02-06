ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Хотите стать стройнее? Вот рекомендации эндокринолога
2021-01-14-15-00-10
Эндокринолог поделилась простым правилом быстрого похудения.
Некоторые признаки диабета заметны по утрам
2021-01-14-17-35-05
Ученые заявили, что высокий уровень сахара в крови, который может грозить диабетом второго типа, имеет некоторые признаки, которые проявляются утром.
Для тех, кто перенес ковид: «Бутерброд здоровья» и другие особенности меню
2021-01-10-15-33-24
Диетолог дала рецепт антиковидного «бутерброда здоровья».
Даже бессимптомный ковид оставляет следы в организме
111
Врач назвал признаки незаметно перенесенного COVID-19.
Признаки инфаркта могут быть необычными
2021-01-07-15-35-41
Зарубежные медики перечислили признаки близкого инфаркта, связанные с ощущениями в ротовой полости.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Ковид и грипп: отличия все-таки есть
По инф. argumenti.ru   
06 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Врач Ирина Ярцева напомнила отличия симптомов коронавируса от гриппа.

Ковид и грипп: отличия все-таки есть

Врач-аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева назвала отличия симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 от гриппа. По словам доктора Ярцевой, у коронавируса «много разных форм».

Она напомнила, что обычно при гриппе температура тела у человека держится высокая, до 39 градусов, дней шесть. При ковиде человек может «температурить» дольше, до 10–12 дней, это изнуряет.

А это считается легкой формой. При том, что в анализах пациента будут минимальные изменения, которые не будут требовать госпитализации. Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе.

По словам доктора, в отличие от гриппа при коронавирусе катаральные явления — воспаление слизистых оболочек, минимальны, горло не поражено.

Обоняние при ковиде пропадает не у всех. Кашель — непредсказуем, но поражение легких есть.

Ирина Ярцева заключила, что клиническая картина до конца не изучена.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 