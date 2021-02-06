Ковид и грипп: отличия все-таки есть

Врач Ирина Ярцева напомнила отличия симптомов коронавируса от гриппа.
Врач-аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева назвала отличия симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 от гриппа. По словам доктора Ярцевой, у коронавируса «много разных форм».
Она напомнила, что обычно при гриппе температура тела у человека держится высокая, до 39 градусов, дней шесть. При ковиде человек может «температурить» дольше, до 10–12 дней, это изнуряет.
А это считается легкой формой. При том, что в анализах пациента будут минимальные изменения, которые не будут требовать госпитализации. Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе.
По словам доктора, в отличие от гриппа при коронавирусе катаральные явления — воспаление слизистых оболочек, минимальны, горло не поражено.
Обоняние при ковиде пропадает не у всех. Кашель — непредсказуем, но поражение легких есть.
Ирина Ярцева заключила, что клиническая картина до конца не изучена.
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