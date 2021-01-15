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Коронавирусом можно переболеть дважды. Кому же это грозит?
По инф. Российской газеты   
15 Января 2021 г.
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Иммунолог назвал возможные причины повторного заражения COVID-19.

Коронавирусом можно переболеть дважды. Кому же это грозит?

Кроме наличия в крови антител необходимо учитывать и другие параметры: общее состояние организма и ослабленность из-за тяжелых хронических заболеваний. Они могут давать «брешь» в защите организма, несмотря на наличие антител и даже клеточного иммунитета.

— В группе повышенного риска повторного заражения находятся, в частности, люди, у которых иммунная система в целом угнетена. Это пациенты, принимающие препараты-иммуносупрессоры после трансплантации органов, онкологические больные, пациенты с аутоиммунными заболеваниями, — сообщил KP.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Повторно коронавирусом также могут заболеть пациенты с другими болезнями, получающие лечение глюкокортикостероидами, цитостатиками и другими угнетающими иммунитет препаратами.

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