Какая диета снизит риск заражения вирусом?

Врач: какие продукты повышают риск заражения COVID-19.

Терапевт и специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова рассказала, что употребление изделий из белой муки, коровьего молока и рафинированного сахара повышают вероятность заражения инфекцией из-за нарушения кислотно-щелочного баланса. К таким продуктам можно отнести сливочное масло, сметану, печенье, хлебобулочные изделия, фастфуд, алкоголь, крепкий чай и кофе.

Кислотно-щелочной баланс обеспечивает нормальную работу организма, протекание биохимических реакций и оптимальное функционирование ферментов. Его нарушение может приводить к снижению иммунитета и повысить риск заражения.

«Наши иммунные клетки работают правильно, когда в организме присутствует слабощелочная среда. Коровье молоко, сахар, белая мука и алкоголь смещают её в сторону закисления», — объяснила эксперт.

Специалист советует коровье молоко заменить на козье, белую муку на цельнозерновую, а сливочное масло на топленое.

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По инф. argumenti.ru



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