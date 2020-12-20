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Какая диета снизит риск заражения вирусом?
По инф. argumenti.ru   
20 Декабря 2020 г.
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Врач: какие продукты повышают риск заражения COVID-19.

Какая диета снизит риск заражения вирусом?

Терапевт и специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова рассказала, что употребление изделий из белой муки, коровьего молока и рафинированного сахара повышают вероятность заражения инфекцией из-за нарушения кислотно-щелочного баланса. К таким продуктам можно отнести сливочное масло, сметану, печенье, хлебобулочные изделия, фастфуд, алкоголь, крепкий чай и кофе.

Кислотно-щелочной баланс обеспечивает нормальную работу организма, протекание биохимических реакций и оптимальное функционирование ферментов. Его нарушение может приводить к снижению иммунитета и повысить риск заражения.

«Наши иммунные клетки работают правильно, когда в организме присутствует слабощелочная среда. Коровье молоко, сахар, белая мука и алкоголь смещают её в сторону закисления», — объяснила эксперт.

Специалист советует коровье молоко заменить на козье, белую муку на цельнозерновую, а сливочное масло на топленое.

По инф. argumenti.ru

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