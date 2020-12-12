Как выяснилось, у очкариков есть дополнительная защита от вируса

Профессор Нетесов: ношение очков снижает риск заражения COVID-19 в пять раз.
Доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом нового типа в пять раз реже.
Нетесов в беседе с журналистами уточнил, что вышеуказанная тенденция проявляется именно на территории Китая, где люди редко носят контактные линзы, но при этом многие постоянно носят очки. По словам профессора, пациентов в очках оказалось очень мало — всего десять процентов людей с COVID-19 носили данный аксессуар.
Доктор наук напомнил, что главными каналами заражения коронавирусной инфекцией являются нос и слизистая глаз.
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