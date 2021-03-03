ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
У проблем с сосудами есть внешние признаки
2021-02-18-15-42-35
Кардиолог объяснила, как внешний вид выдает опасную болезнь.
Десять самых полезных для здоровья сухофруктов
10-
Сухофрукты — та же аптека. Они поддерживают иммунитет, помогают вылечить и предотвратить многие заболевания.
Кому лучше с коронавирусом вообще не сталкиваться?
2021-02-09-12-12-25
Врачи назвали наиболее опасные хронические заболевания при COVID-19.
Слишком много соли едим, оказывается. А что же делать?
2021-02-02-14-07-51
Эндокринолог рассказала, что будет, если отказаться от соли на три дня.
Остановить старение вряд ли получится, а вот замедлить — запросто
2021-02-07-14-41-26
Каждый человек заинтересован не только в том, чтобы жить долго, но и в том, чтобы сохранить бодрость тела и духа, светлую голову и привлекательную внешность до глубокой старости. Достичь этого вполне возможно, только надо регулярно выполнять простые...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Как справиться с мигренью? Есть несколько способов
По инф. 3vozrast.ru   
03 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Многие люди, страдающие хроническими болезнями, осенью отмечают ухудшение самочувствия. Особенно это касается тех, кто страдает мигренью. Мы подготовили этот материал совместно с неврологом Ниной Владимировной ЛАТЫШЕВОЙ, чтобы разобраться, как современной женщине выжить с мигренью – этой осенью и во все другие сезоны.

Как справиться с мигренью? Есть несколько способов

Метеозависимость или что-то другое?

Многие пациенты жалуются, что осенью мигрень усиливается. Кто-то связывает это с изменением атмосферного давления, кто-то – с магнитными бурями или даже с астрологией. Но доказательная медицина неумолима: ни одному клиническому исследованию не удалось обнаружить связь между симптомами мигрени и других видов головной боли и погодой.

Вероятно, что наша убеждённость, будто в плохую погоду самочувствие ухудшается, – это когнитивное искажение: если человек верит в теорию метеозависимости, то невольно ищет подтверждения этой теории. Например, случаи, когда голова болит в дождь, мы запоминаем лучше, чем когда приступ появляется в солнечный день.

Тем не менее, есть и объективные причины, почему мигрень усиливается именно осенью. Ведь осенью начинается новый учебный и рабочий год, меняется режим сна и работы, все болеют простудой и гриппом, повышается уровень нагрузки, – и всё это влияет не только на нас самих, но и на людей вокруг нас, а значит, становится больше раздражения и конфликтов. Всё это вызывает стресс – состояние, когда нужно адаптироваться к резко изменившимся внешним условиям, – и когда изменений слишком много, а эмоции захлёстывают, приспособиться сложнее.

Стресс – один из самых главных факторов мигрени, доказанных учёными. При этом мигрень провоцируют не только негативные эмоции вроде осенней хандры или стресса из-за нового проекта: сильные положительные эмоции тоже могут стать триггером. Поэтому осенью особенно важно позаботиться о своём самочувствии, чтобы избежать мигрени.

Психология мигрени

Зная о том, что эмоциональный стресс провоцирует мигрень, женщины, страдающие от мигрени, часто испытывают чувство вины: «Может быть, со мной что-то не так?»

Один из возможных ответов на вопрос о мигрени – история психологических травм. Несколько исследований подтвердили корреляцию между пережитым в детстве насилием и мигренью. Чаще всего – в 25% случаев – страдающие мигренью люди провели детство в атмосфере эмоционального неглекта: их базовые физические и эмоциональные потребности не удовлетворялись, а потому они чувствовали себя покинутыми и беспомощными. Интересно, что для обычной головной боли напряжения эта корреляция выражена меньше.

Учёные предполагают, что подобные травмы, если они возникают в очень раннем, младенческом возрасте (например, в случае гибели, болезни или эмоциональной недоступности матери), негативно влияют на несформировавшуюся нервную систему ребёнка. В частности, нарушается здоровый гормональный баланс между гипофизом и надпочечниками, в результате чего у человека закладывается гиперреакция на стресс: гормон стресса кортизол вырабатывается больше и чаще, чем в норме. Именно поэтому такие люди больше склонны к «болезням от стресса»: аллергии, депрессии, бесплодию – и мигрени.

Помимо травм, психологическая причина мигрени может скрываться и в негативных установках и плохих стратегиях реагирования на стресс. В частности, чувство вины как реакция на проблемы – не самая конструктивная стратегия: она не только не помогает в решении проблемы, но ведёт к ещё большему эмоциональному стрессу.

Профилактика мигрени

Можно ли сделать приступы мигрени реже и легче? Медицина предлагает несколько способов это сделать.

Во-первых, можно использовать в профилактических целях определённые медикаменты. Ранее врачи прописывали препараты, полученные для лечения других болезней, но показавшие также эффективность и против мигрени – например, антидепрессанты и бета-блокаторы. Но уже этой осенью в российских аптеках появятся новые препараты – инъекции моноклональных антител. Моноклональные антитела разработаны специально для мигрени и поэтому высоко эффективны, да и побочных эффектов у них меньше.

Во-вторых, существуют и некоторые виды нелекарственного лечения. Медикаментозная терапия подходит не всем: для кого-то она не эффективна, или побочные эффекты перевешивают пользу; женщинам во время беременности и грудного вскармливания также противопоказано большинство медикаментов. Тогда применяют такие методы лечения, как метод биологической обратной связи и акупунктура.

Одно из эффективных средств как для профилактики, так и для купирования приступов мигрени – специальный электромагнитный прибор, стимулирующий тройничный нерв, который и отвечает за начало приступа. Такое лечение показало свою эффективность в клинических испытаниях, почти не имеет побочных эффектов и безопасно при беременности. В России зарегистрирован только один аппарат стимуляции тройничного нерва – Цефали.

Как помочь себе в домашних условиях

Самый бережный способ профилактики мигрени — пересмотреть свой образ жизни и научиться справляться со стрессом.

Для женщин особенно важно жить в гармонии со своими биологическими часами: вовремя ложиться спать и вставать, избегать перегрузок в начале менструального цикла. Кроме того, больным мигренью нельзя пропускать приёмы пищи: сильное снижение уровня глюкозы в крови может спровоцировать приступ. То же касается и обезвоживания, поэтому полезно постоянно носить с собой бутылку или термос с питьевой водой.

Что касается спорта, то при мигрени полезны частые нагрузки низкой, щадящей интенсивности: ходьба, лёгкие пробежки, занятия йогой. Полезно также освоить методы дыхательной гимнастики – особенно это касается тех, кто склонен нервничать «на ровном месте»: управление своим дыханием поможет сохранять спокойствие в неприятных ситуациях.

В случае, когда приступы мигрени вызваны эмоциональным стрессом, будут полезны техники управления эмоциями. Для этого врачи-неврологи часто направляют пациентов на когнитивно-поведенческую терапии у психолога. Такое лечение действительно эффективно и безопасно.

Все эти способы можно и нужно комбинировать: в сочетании они становятся намного эффективнее.

По инф. 3vozrast.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 