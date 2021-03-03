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Как справиться с мигренью? Есть несколько способов
|По инф. 3vozrast.ru
|03 Марта 2021 г.
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Многие люди, страдающие хроническими болезнями, осенью отмечают ухудшение самочувствия. Особенно это касается тех, кто страдает мигренью. Мы подготовили этот материал совместно с неврологом Ниной Владимировной ЛАТЫШЕВОЙ, чтобы разобраться, как современной женщине выжить с мигренью – этой осенью и во все другие сезоны.
Метеозависимость или что-то другое?
Многие пациенты жалуются, что осенью мигрень усиливается. Кто-то связывает это с изменением атмосферного давления, кто-то – с магнитными бурями или даже с астрологией. Но доказательная медицина неумолима: ни одному клиническому исследованию не удалось обнаружить связь между симптомами мигрени и других видов головной боли и погодой.
Вероятно, что наша убеждённость, будто в плохую погоду самочувствие ухудшается, – это когнитивное искажение: если человек верит в теорию метеозависимости, то невольно ищет подтверждения этой теории. Например, случаи, когда голова болит в дождь, мы запоминаем лучше, чем когда приступ появляется в солнечный день.
Тем не менее, есть и объективные причины, почему мигрень усиливается именно осенью. Ведь осенью начинается новый учебный и рабочий год, меняется режим сна и работы, все болеют простудой и гриппом, повышается уровень нагрузки, – и всё это влияет не только на нас самих, но и на людей вокруг нас, а значит, становится больше раздражения и конфликтов. Всё это вызывает стресс – состояние, когда нужно адаптироваться к резко изменившимся внешним условиям, – и когда изменений слишком много, а эмоции захлёстывают, приспособиться сложнее.
Стресс – один из самых главных факторов мигрени, доказанных учёными. При этом мигрень провоцируют не только негативные эмоции вроде осенней хандры или стресса из-за нового проекта: сильные положительные эмоции тоже могут стать триггером. Поэтому осенью особенно важно позаботиться о своём самочувствии, чтобы избежать мигрени.
Психология мигрени
Зная о том, что эмоциональный стресс провоцирует мигрень, женщины, страдающие от мигрени, часто испытывают чувство вины: «Может быть, со мной что-то не так?»
Один из возможных ответов на вопрос о мигрени – история психологических травм. Несколько исследований подтвердили корреляцию между пережитым в детстве насилием и мигренью. Чаще всего – в 25% случаев – страдающие мигренью люди провели детство в атмосфере эмоционального неглекта: их базовые физические и эмоциональные потребности не удовлетворялись, а потому они чувствовали себя покинутыми и беспомощными. Интересно, что для обычной головной боли напряжения эта корреляция выражена меньше.
Учёные предполагают, что подобные травмы, если они возникают в очень раннем, младенческом возрасте (например, в случае гибели, болезни или эмоциональной недоступности матери), негативно влияют на несформировавшуюся нервную систему ребёнка. В частности, нарушается здоровый гормональный баланс между гипофизом и надпочечниками, в результате чего у человека закладывается гиперреакция на стресс: гормон стресса кортизол вырабатывается больше и чаще, чем в норме. Именно поэтому такие люди больше склонны к «болезням от стресса»: аллергии, депрессии, бесплодию – и мигрени.
Помимо травм, психологическая причина мигрени может скрываться и в негативных установках и плохих стратегиях реагирования на стресс. В частности, чувство вины как реакция на проблемы – не самая конструктивная стратегия: она не только не помогает в решении проблемы, но ведёт к ещё большему эмоциональному стрессу.
Профилактика мигрени
Можно ли сделать приступы мигрени реже и легче? Медицина предлагает несколько способов это сделать.
Во-первых, можно использовать в профилактических целях определённые медикаменты. Ранее врачи прописывали препараты, полученные для лечения других болезней, но показавшие также эффективность и против мигрени – например, антидепрессанты и бета-блокаторы. Но уже этой осенью в российских аптеках появятся новые препараты – инъекции моноклональных антител. Моноклональные антитела разработаны специально для мигрени и поэтому высоко эффективны, да и побочных эффектов у них меньше.
Во-вторых, существуют и некоторые виды нелекарственного лечения. Медикаментозная терапия подходит не всем: для кого-то она не эффективна, или побочные эффекты перевешивают пользу; женщинам во время беременности и грудного вскармливания также противопоказано большинство медикаментов. Тогда применяют такие методы лечения, как метод биологической обратной связи и акупунктура.
Одно из эффективных средств как для профилактики, так и для купирования приступов мигрени – специальный электромагнитный прибор, стимулирующий тройничный нерв, который и отвечает за начало приступа. Такое лечение показало свою эффективность в клинических испытаниях, почти не имеет побочных эффектов и безопасно при беременности. В России зарегистрирован только один аппарат стимуляции тройничного нерва – Цефали.
Как помочь себе в домашних условиях
Самый бережный способ профилактики мигрени — пересмотреть свой образ жизни и научиться справляться со стрессом.
Для женщин особенно важно жить в гармонии со своими биологическими часами: вовремя ложиться спать и вставать, избегать перегрузок в начале менструального цикла. Кроме того, больным мигренью нельзя пропускать приёмы пищи: сильное снижение уровня глюкозы в крови может спровоцировать приступ. То же касается и обезвоживания, поэтому полезно постоянно носить с собой бутылку или термос с питьевой водой.
Что касается спорта, то при мигрени полезны частые нагрузки низкой, щадящей интенсивности: ходьба, лёгкие пробежки, занятия йогой. Полезно также освоить методы дыхательной гимнастики – особенно это касается тех, кто склонен нервничать «на ровном месте»: управление своим дыханием поможет сохранять спокойствие в неприятных ситуациях.
В случае, когда приступы мигрени вызваны эмоциональным стрессом, будут полезны техники управления эмоциями. Для этого врачи-неврологи часто направляют пациентов на когнитивно-поведенческую терапии у психолога. Такое лечение действительно эффективно и безопасно.
Все эти способы можно и нужно комбинировать: в сочетании они становятся намного эффективнее.
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