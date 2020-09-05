ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вот так каша! И холестерин снизит, и от лишнего веса защитит
2020-08-12-08-29-11
Названа самая полезная каша для снижения холестерина.
Советы врача, переболевшего COVID-19: как лечиться и что делать после болезни
2020-08-07-07-47-12
Татьяна Рыбка — кардиолог, кандидат медицинских наук, она одна из тех врачей, кто боролся за жизнь больных с COVID-19, переболел и снова вернулся в красную зону. Только недавно Мариинская больница, в разгар эпидемии перепрофилированная на лечение ковидных пациентов, стала работать в обычном режиме...
Предлагается простая профилактика COVID-19. Попробуем?
2020-08-25-14-48-34
Ученые считают, что полоскание горла полезно для профилактики COVID-19
Врач сказал, что от инфаркта можно «уехать»
2020-08-24-14-15-29
Эндокринолог назвала простой способ снизить угрозу инсульта и рака.
Хочется сладкого и устаете быстро? Это вам микроэлементов не хватает
2020-08-13-04-54-09
Стало известно, дефицит каких микроэлементов старит людей и превращает их в сладкоежек.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Как понять, чего сердцу не хватает?
По инф. Российской газеты   
05 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Назван простой способ распознать дефицит необходимого сердцу минерала.

Как понять, чего сердцу не хватает?

Много магния в в пшеничных отрубях, орехах и семечках, фасоли, зеленых яблоках и салатах

Магний, в первую очередь, необходим организму для регуляции работы сердца. Кроме того, микроэлемент поддерживает защитные функции организма, отвечает за настроение. При этом дефицит магния диагностируется достаточно часто. С чем это связано, и как самостоятельно распознать нехватку магния, объяснил заведующий кафедрой Медицинской элементологии Медицинского института РУДН, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Скальный.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале программы «О самом главном».

— Самый простой способ понять, что организму не хватает магния, — измерить артериальное давление. Если оно начало повышаться, есть перепад давления, то можно говорить о недостатке магния, — объяснил специалист.

Дело в том, что при падении уровня магния повышаются уровни натрия и кальция. Это, в свою очередь, приводит к задержке жидкости в организме и повышению давлению.

При нехватке магния человек часто страдает от спазмов сосудов, у него нарушается кровообращение. Также на фоне дефицита развиваются раздражительность, подавленность и другие неприятные состояния, которые часто связывают с «плохим настроением».

— Все это угнетает человека, усложняет отношения в социуме, что в итоге снижает качество жизни. Важно понимать, что к потере магния приводит стресс. Если он хронический, то потребность в магнии возрастает в 1,5–2 раза, — предупредил профессор.

Отмечается, что чрезмерное употребление соли препятствует нормальному усвоению магния.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
  • Береза - целительница от многих болезней избавит
    Белоствольная красавица береза издавна считается символом России, она как бы олицетворяет природу и душу русского человека. А всего на земном шаре насчитывается более 100 видов березы, причем не все они имеют привычную для нас белую кору. В лечебных целях у этого дерева используется буквально все: и древесина (после ее соответствующей обработки), и кора, и листья, и почки, и цветки, и сок и даже паразитирующий гриб – чага, который образует крупные наросты на стволах березы.
  • Хвощ полевой: как его использовать в лечении болезней
    Каждую весну из земли местами торчат стебли, похожие на плотно расставленные стрелы. Эти необычные растения – хвощ полевой. Своим быстрым размножением полевой хвощ доставляет немало хлопот садоводам. Перекопкой его не изведешь, так как корни залегают глубоко, а прополка отнимает много времени и к тому же полностью не избавляет посевы от сорняка.
  • Зачем следить за языком?
    Недавно проходил плановый медицинский осмотр, и первый же врач – терапевт – попросил показать ему язык и по цвету языка сказал, что у меня есть нарушения в работе поджелудочной железы! Затем уже после сдачи анализов и прохождения специальных процедур этот диагноз подтвердился. Проблемы, пусть и не очень большие, но действительно с поджелудочной имеются. Кроме того, врачи помимо всего прочего сказали, что нужно тщательно следить за ротовой полостью. Чистить её и язык. Я всегда чистил зубы два раза в день, как и положено. Неужели этого недостаточно? Сергей Лебедев
  • УЗИ лимфоузлов шеи: показания и специфика проведения
    УЗИ лимфоузлов шеи: показания и специфика проведения Ультразвуковая диагностика — один из ведущих методов обследования. Его безопасность, универсальность, высокая точность и простота проведения позволяют успешно применять его как на этапе определения нарушения, так и во время терапии и восстановления. Технология незаменима в контексте выявления патологий лимфатической системы. УЗИ лимфоузлов позволяет оперативно выявить проблему и разработать эффективную тактику лечения. Для получения объективной картины необходимо комплексное обследование и грамотная расшифровка результатов.
  • Ну вот внуки и в школе... Как же их от болячек защитить?
    Спустя полгода дети пошли в школу. И никому не хочется, чтобы чадо в первые же дни учёбы заболело. Поэтому родителей очень волнует нынешняя ситуация в учебных заведениях. Понятно, что там приняты особые меры предосторожности. Однако хочется узнать, какие профилактические действия можно предпринимать самим? Ведь родные могут более тщательно проконтролировать процесс и уделить ребёнку гораздо больше внимания. В тех же школах порой за всеми не уследишь. Анна Веснина
  • Подорожник в народной и традиционной медицине
    Подорожник - многолетнее растение с розеткой прикорневых линейных листьев и продолговатым колосом цветков с ярко-­желтыми тычинками. Плоды – коробочки. Цветет с июня до осени. Широко распространено, растет по лугам, склонам, кустарникам, около дорог, по сорным местам.
  • Еда для молодости и красоты
    Чтобы кожа была молодой, тело подтянутым, а здоровье крепким, необходимо соблюдать правильный образ жизни: заниматься спортом и есть антивозрастные продукты.
  • Аптека — на грядке, лекарства — в тарелке
    Не будем отрицать, что есть болезни, при которых не обойтись без лекарств. Но ужас сегодняшнего дня в том, что и те, кто может поправить пошатнувшееся здоровье более безобидным способом, не задумываясь, покупают дорогие разрекламированные лекарства, даже не подозревая о том, что аптека – у него на тарелке.
  • Как помочь человеку с деменцией?
    Проблемы с памятью у пожилого человека, резкие перемены настроения, разнообразные «причуды» - что это? Просто «такой возраст» или проявление болезни?
  • Первое правило долгожителей
    Доктор Мясников назвал главное средство продления жизни без лекарств.
  • Мужчины, обратите внимание: борода-то для здоровья полезна!
    Щетина на лице или борода могут не только украшать мужчину, но и приносить пользу для здоровья. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории, косметолог, трихолог и кандидат медицинских наук Наталья Козлова.
  • Полезный совет гипертоникам: снизить давление можно, слегка изменив питание
    Назван простой продукт, четыре ложки которого снижают давление.
  • Биохакеры рассказали, как продукты продлевают молодость
    Биохакеры рассказали, как продукты продлевают молодость Такое явление как биохакинг получило свое распространение относительно недавно. Биохакеры – это люди, рассматривающие человеческий организм с точки зрения инженерии, то есть как некую биохимическую машину. Со временем механизмы, из которых состоит эта «машина» – органы, кости, ткани и даже мозг – изнашиваются и ломаются. А главной целью биохакеров является максимальное продление срока службы нашего организма. Для этого они используют научный подход и современные технологии.
  • Некоторые лекарственные травы и их применение
    О лечебных травах, которые могут помочь вернуть здоровье.
  • Саркома – что это такое, причины возникновения, методы лечения
    Саркома – что это такое, причины возникновения, методы лечения Саркома – общий термин для новообразований злокачественного происхождения. Раковые клетки возникают из мягких и твердых соединительных тканей. С учетом этого есть разные виды заболеваний. Это липосаркома, фибросаркома в первом случае, остеосаркома, саркома Юинга – во втором случае. Есть виды сарком, которые быстро или медленно распространяют метастазы. Они также бывают разных степеней злокачественности.
  • Как мы стареем? Три периода жизни с точки зрения геронтолога
    Специалисты выделяют три так называемых «переломных» возраста в жизни взрослого человека с биологической точки зрения.
  • Грипп и «корона» разом — чем чревата такая напасть?
    Специалисты рассказали об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом: такая ситуация может серьезно осложнить течение заболевания.
  • Онколог рассказал об органах — мишенях и «помолодевшем» раке
    Определенные органы в теле человека в большей степени подвержены онкологическим заболеваниям. Причем это характерно не только для жителей России. Такие же тенденции проявляются и в других странах.
  • В бой с коронавирусом вступает витамин К
    Британские СМИ опубликовали любопытное исследование голландских ученых, доказывающее, что витамин К существенно помогает бороться с коронавирусом.
  • Облепиховый чай: и омолаживает, и успокаивает
    Облепиха – это кладезь витаминов. В ней вдвое больше полезного витамина С, чем в цитрусовых, и вдвое больше витамина Е, чем в пшеничном масле. Есть в облепихе и другие витамины, а также антиоксиданты и полиненасыщенные жирные кислоты, отвечающие за здоровый и молодой вид кожи.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 