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Как «корона» в квартиру попадает? Да на самых разных предметах
По инф. argumenti.ru   
29 Декабря 2020 г.
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Терапевт Алексеева назвала «самые опасные предметы» — переносчики коронавируса в квартире.

Как «корона» в квартиру попадает? Да на самых разных предметах

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие предметы способны «провести» новую коронавирусную инфекцию в квартиру. По ее словам, не всегда соблюдение перчаточно-масочного режима спасает от вируса.

Алексеева считает, что вирус может попасть в квартиру через вытяжку от зараженных соседей. Врач советует производить замену фильтра раз в год, а в период пандемии — чаще. Однако она назвала этот предмет не «самым страшным» в жилище.

«…инфекцию легко можно принести на обуви или одежде, если, например, кто-то покашлял на вас в магазине. Здесь отличным вариантом обработки могут стать антисептики в формате аэрозоля», — пояснила эксперт.

Помимо этого, Алексеева предлагает промывать обувь в теплой мыльной ванне. Она уточнила, что мыло и спирт одинаково хорошо помогают избавляться от коронавируса. Также врач напомнила о правильном ношении и утилизации масок: носить не дольше двух часов, затем снимать аккуратно — за дужки, не дотрагиваясь до внешней части, и утилизировать, только поместив в пакет и герметично его закрыв. Эксперт подчеркнула, что использованная медицинская маска становится очень опасной в теплой и влажной обстановке.

По инф. argumenti.ru

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