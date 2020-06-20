Из чего лучше сшить самодельную маску? Не всякая ткань подойдет

Названо лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски.
Маска становится менее эффективной, если больной кашляет или чихает
Согласно последним данным, наиболее вероятным способом передачи коронавируса является воздушно-капельный путь. То есть, для здорового человека, с точки зрения заражения COVID-19, опаснее всего контактировать с кашляющим или чихающим, а также чрезмерно громко разговаривающим больным.
Защититься от таких «потоков» поможет далеко не всякая магазинная или самодельная маска.
Исследователи из Чикагского университета изучили различные образцы тканей, пропуская через них воздушный поток со скоростью, которая соответствует дыханию человека. Как оказалось, комбинация хлопка с натуральным шелком или шифоном отфильтровывает от 80% до 99% частиц.
Исследователи отметили, что хлопок выступает в качестве механической преграды для капель, шифон и натуральный шелк служат в качестве электростатического барьера.
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