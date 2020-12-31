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Иммунитет к коронавирусу: надолго ли его хватает?
|По инф. argumenti.ru
|31 Декабря 2020 г.
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Вирусолог Чепурнов назвал сроки действия иммунитета к коронавирусу.
Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, когда может быть зафиксировано повторное заражение новой коронавирусной инфекцией.
«По нашим наблюдениям, примерно через полгода это может произойти. Антитела формируются, но уходят в течение 3–4 месяцев. Еще какое-то время защитой служит собственный клеточный иммунитет, который является более сильной стороной иммунной системы, но эта способность уходит достаточно быстро», — пояснил он.
Чепурнов отметил, что течение заболевания при повторном заражении не отличается от первичного. По его словам, еще изучено мало случаев, чтобы делать подробные выводы.
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