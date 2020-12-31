Иммунитет к коронавирусу: надолго ли его хватает?

Вирусолог Чепурнов назвал сроки действия иммунитета к коронавирусу.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, когда может быть зафиксировано повторное заражение новой коронавирусной инфекцией.

«По нашим наблюдениям, примерно через полгода это может произойти. Антитела формируются, но уходят в течение 3–4 месяцев. Еще какое-то время защитой служит собственный клеточный иммунитет, который является более сильной стороной иммунной системы, но эта способность уходит достаточно быстро», — пояснил он.

Чепурнов отметил, что течение заболевания при повторном заражении не отличается от первичного. По его словам, еще изучено мало случаев, чтобы делать подробные выводы.

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По инф. argumenti.ru



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