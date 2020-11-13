Грипп и простуда в одном организме не уживаются?

Ученые объяснили, почему нельзя одновременно подхватить грипп и простуду.

Команда ученых из университета Глазго (Великобритания), проанализировав 44 230 случаев острых респираторных заболеваний у 36 157 пациентов, нашла «убедительные доказательства того, почему простудные заболевания реже встречаются в сезон гриппа и наоборот».

Исследователи под руководством Пабло Мурсиа проанализировали диагностические данные респираторных заболеваний у более чем 36 тысяч пациентов за последние девять лет, чтобы определить, какие патогенные микроорганизмы присутствовали в их дыхательных путях. В анализах искали следы 11 вирусов — в том числе двух групп вирусов гриппа и риновирусы, которые вызывают обычную простуду. Цель исследования состояла в том, чтобы выявить и доказать «возможные закономерности взаимодействия вирусов друг с другом как на уровне популяции, так и у отдельных пациентов».

В статье, опубликованной в PNAS, ученые сообщают, что обнаружили интересную статистику: у 35% людей был положительный результат на один из этих 11 вирусов, и лишь у 8% пациентов вирусов было «более чем один тип».

Как сообщается в статье, закономерности появились в комбинациях этих инфекций. Самое поразительное взаимодействие было не между представителями одной группы, а между вирусами гриппа и риновирусами. Оказалось, что «пациенты с вирусом гриппа, А были примерно на 70% реже инфицированы риновирусом, чем пациенты, инфицированные вирусами других типов». Это значит, что, если человек подхватил вирус гриппа, А, это на 70% уменьшает вероятность того, что он подхватит еще и риновирус.

Компьютерное моделирование данных показало, что тормозные взаимодействия существуют как на уровне индивида, так и на уровне популяции.

Авторы работы подчеркивают, что, имея на руках «убедительную статистическую поддержку», они не могут с точностью сказать, что стоит за этой связью. По их предположению, взаимодействие этих групп вируса можно сравнить с борьбой хищников за ресурсы. «Подобно тому, как львы и гиены конкурируют за пищевые ресурсы в саванне, респираторные вирусы могут конкурировать за ресурсы в дыхательных путях, — говорит Сима Никбахш, один из авторов статьи. — Однако также возможно, что иммунитет организма препятствует заражению вирусом».

В настоящее время ученые проводят очередные эксперименты, чтобы выяснить, как респираторные вирусы взаимодействуют друг с другом. «До сих пор вирусы исследовались изолированно друг от друга. Мы показали, что имеет смысл исследовать патогены вместе — как если бы это была экосистема, — говорит Пабло Мурсия. — Если мы поймем, как взаимодействуют разные типы вирусов, мы сможем разработать эффективные методы лечения и профилактики».

Понимание этих механизмов поможет ученым объяснить, почему разные вирусы циркулируют в разные времена года или почему они по-разному влияют на возрастные группы, а также разные органы и системы в организме.

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