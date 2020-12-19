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Врач Григорий Конев: гипертонию можно лечить изменением образа жизни.
В последние два-три года меня мучает боль в шее и позвонках. При этом давление скачет порой до 160 и выше. Но никаких сердечных болей не испытываю и симптомов, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тоже. Тем не менее врачи ставят мне диагноз «гипертония» и выписывают таблетки. Правда, не все. Некоторые из медиков просто предлагают изменить образ жизни и говорят, что лечить гипертонию нужно по-иному, а не таблетками.
Анастасия Волкова, Волгоград
Действительно, обычно если у человека давление 160 и выше, ему непременно выпишут таблетки, которые нужно принимать пожизненно. Однако гипертония — это не болезнь, а защитная реакция организма, и лечить её нужно по-другому.
Если посмотреть официальную статистику ВОЗ, то она, конечно, пугает. Поскольку, согласно ей, гипертонией страдают 26, 5% населения планеты. В России это 40 млн человек. Первое место в статистике смертности занимает ишемическая болезнь сердца — 10 млн смертей в год и второе место — инсульт с 6 млн смертей. Всего в мире от осложнений при гипертонии умирают ежегодно 16 млн человек, и 1 млн из них в России. Это в разы больше, чем от всех форм онкологических заболеваний.
В первую очередь к зоне риска можно отнести людей с малоподвижным образом жизни, имеющих травмы, испытывающих стрессы. Добавим имеющих избыточный вес, диабет, вредные привычки. Фактически это большинство современных людей. По сути, это пандемия неинфекционного происхождения. Шансы столкнуться с гипертонией резко возрастают после 40 лет.
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