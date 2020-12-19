ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Состояние суставов можно улучшить, надо только постараться
2020-12-02-04-44-58
Если кости и суставы уже нездоровы, и даже есть диагноз «артрит», можно и нужно прилагать усилия для улучшения их состояния.
Пневмония у пожилых: важно не опоздать с лечением
2020-12-02-05-06-48
Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60...
Мнение диетолога: пища действительно может вылечить
2020-11-19-06-30-41
Гастроэнтеролог Дианова рассказала, в каких случаях еда может стать лекарством.
COVID-19: отличия от ОРВИ, стадии болезни и методы лечения
2020-11-29-15-40-23
Большинство заразившихся коронавирусом — около 80 процентов — переносят недуг в лёгкой форме и лечатся дома. Тем не менее всем инфицированным необходимо наблюдение специалистов. Какое лечение назначит врач и в каких случаях все же придётся задуматься о госпитализации, разбиралась «Парламентская...
У диабета есть симптомы, которые можно заметить
2020-11-26-16-45-53
Диетолог рассказал, как распознать профицит сахара в крови и диабет.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

«Гипертония — это не болезнь, а защитная реакция организма»
Григорий КОНЕВ, врач, argumenti.ru   
19 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Врач Григорий Конев: гипертонию можно лечить изменением образа жизни.

«Гипертония — это не болезнь, а защитная реакция организма»

В последние два-три года меня мучает боль в шее и позвонках. При этом давление скачет порой до 160 и выше. Но никаких сердечных болей не испытываю и симптомов, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тоже. Тем не менее врачи ставят мне диагноз «гипертония» и выписывают таблетки. Правда, не все. Некоторые из медиков просто предлагают изменить образ жизни и говорят, что лечить гипертонию нужно по-иному, а не таблетками.

Анастасия Волкова, Волгоград

Действительно, обычно если у человека давление 160 и выше, ему непременно выпишут таблетки, которые нужно принимать пожизненно. Однако гипертония — это не болезнь, а защитная реакция организма, и лечить её нужно по-другому.

Если посмотреть официальную статистику ВОЗ, то она, конечно, пугает. Поскольку, согласно ей, гипертонией страдают 26, 5% населения планеты. В России это 40 млн человек. Первое место в статистике смертности занимает ишемическая болезнь сердца — 10 млн смертей в год и второе место — инсульт с 6 млн смертей. Всего в мире от осложнений при гипертонии умирают ежегодно 16 млн человек, и 1 млн из них в России. Это в разы больше, чем от всех форм онкологических заболеваний.

В первую очередь к зоне риска можно отнести людей с мало­подвижным образом жизни, имеющих травмы, испытывающих стрессы. Добавим имею­щих избыточный вес, диабет, вредные привычки. Фактически это большинство современных людей. По сути, это пандемия неинфек­ционного происхождения. Шансы столкнуться с гипертонией резко возрастают после 40 лет.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 