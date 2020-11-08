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Где легче всего «корону» подцепить?
По инф. Российской газеты   
08 Ноября 2020 г.
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Онищенко рассказал о местах «незаметного» заражения коронавирусом.

Где легче всего «корону» подцепить?

Места, в которых можно «незаметно» заразиться коронавирусом перечислил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Самые высокие шансы подхватить инфекцию — в час пик в метро, именно поэтому в общественных местах всегда надо быть в маске.

«В список рискованных мест также входят общие кухни в коммунальных квартирах, на которых всегда собираются люди. Если позволяет этажность дома, то лучше отказаться от лифта и лишний раз пройтись пешком. В этом случае риск пополнить ряды инфицированных существенно снижается», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

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