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Экономить на масках — себе дороже выйдет
По инф. argumenti.ru   
18 Декабря 2020 г.
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Эксперты объяснили, почему нельзя носить одну маску несколько дней подряд.

Экономить на масках — себе дороже выйдет

Инфекционисты рассказали об опасном ношении одноразовой медицинской маски несколько дней подряд. Отмечается, что средства защиты следует менять каждые два-три часа.

«Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления — покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена», — высказала врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

При этом она советует людям, у которых есть проблемы с легкими, «купить более продвинутые варианты с клапаном, с фильтром». По ее словам, они позволяют дышать более спокойно.

Мнение коллеги поддержал профессор Николай Малышев, отметив, что маска, которую человек носит долгое время, накапливает в себе загрязнения.

«Сам дышишь на нее, она загрязняется, становится влажной… другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет — и бактериальная, и вирусная загрязненность. Поэтому и надо менять», — пояснил он.

По инф. argumenti.ru

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