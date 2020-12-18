Экономить на масках — себе дороже выйдет

Эксперты объяснили, почему нельзя носить одну маску несколько дней подряд.

Инфекционисты рассказали об опасном ношении одноразовой медицинской маски несколько дней подряд. Отмечается, что средства защиты следует менять каждые два-три часа.

«Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления — покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена», — высказала врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

При этом она советует людям, у которых есть проблемы с легкими, «купить более продвинутые варианты с клапаном, с фильтром». По ее словам, они позволяют дышать более спокойно.

Мнение коллеги поддержал профессор Николай Малышев, отметив, что маска, которую человек носит долгое время, накапливает в себе загрязнения.

«Сам дышишь на нее, она загрязняется, становится влажной… другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет — и бактериальная, и вирусная загрязненность. Поэтому и надо менять», — пояснил он.

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По инф. argumenti.ru



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