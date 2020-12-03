COVID-19: отличия от ОРВИ, стадии болезни и методы лечения

Большинство заразившихся коронавирусом — около 80 процентов — переносят недуг в лёгкой форме и лечатся дома. Тем не менее всем инфицированным необходимо наблюдение специалистов. Какое лечение назначит врач и в каких случаях все же придётся задуматься о госпитализации, разбиралась «Парламентская газета».

Как понять, что это коронавирус?

Инкубационный период коронавирусной инфекции составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 дней, предупреждает Минздрав в девятой версии временных методических рекомендаций.

Для COVID-19 характерны следующие симптомы ОРВИ:

- повышение температуры тела — более чем в 90 процентах случаев;

- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) — в 80 процентах случаев;

- одышка — в 30 процентах случаев;

- утомляемость — в 40 процентах случаев;

- ощущение заложенности в грудной клетке — более чем в 20 процентах случаев.

Также могут появиться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Среди первых симптомов могут быть боли в мышцах (11 процентов), спутанность сознания (9 прцентов), головные боли (8 процентов), кровохарканье (2-3процента), диарея (3 процента), тошнота, сердцебиение. Эти симптомы могут наблюдаться и при нормальной температуре тела. Наиболее тяжёлая одышка развивается к 6-8-му дню от момента инфицирования.

Что делать, если в семье кто-то заболел?

Если у кого-то из членов семьи выявили коронавирусную инфекцию, все живущие с ним должны соблюдать самоизоляцию и сдать тесты на COVID-19. При уходе за пациентом необходимо использовать маски и перчатки, а также дезинфицирующие средства. Следует как можно чаще мыть руки и открытые участки кожи, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Её слова привело РИА «Новости».

Помещение, где находится инфицированный, каждые два часа необходимо проветривать, а несколько раз в сутки — протирать все поверхности. Заболевшему нужно выделить отдельную посуду, питаться он должен отдельно от других членов семьи.

При этом постановление главного санитарного врача Анны Поповой от 16 ноября предписывает, что все, кто контактировал с больными коронавирусом, могут покидать самоизоляцию через 14 дней без теста на COVID-19. Смысла делать анализ после проведенных дома двух недель, если у человека не появились симптомы инфекции, действительно нет, уверен член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. «Две недели — это достаточный срок, чтобы понять, заболел человек или нет. Но если есть какие-то симптомы, повышение температуры, потеря обоняния, в этом случае нужен тест», — сказал он «Парламентской газете».

Дом или больница — что решит врач?

В стационары при коронавирусной инфекции направляют больных в тяжёлом состоянии, которым нужна интенсивная терапия. Если пациентам она не требуется, а факторы риска отсутствуют, то можно лечиться дома.

При этом, согласно приказу Минздрава от 23 октября, вступившему в силу 8 ноября, медпомощь на дому оказывают при соблюдении ряда условий. У больного должна быть возможность находиться в отдельной комнате и соблюдать врачебные назначения и санитарные предписания. А если он живёт в общежитии, коммунальной квартире, а также с людьми старше 65 лет, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, — тогда его необходимо госпитализировать.

«Мониторинг здоровья пациента должен вести врач той поликлиники, к которой прикреплён пациент. Если такая возможность есть, то с помощью телемедицины», — сказал Владимир Круглый. При этом, по словам сенатора, необязательно использовать видеосвязь, можно ограничиться и аудиосвязью.

В каких случаях нужно немедленно вызывать врача или бригаду скорой пациенту расскажет наблюдающий его специалист.

Как протекает COVID-19?

Как при гриппе и других вирусных инфекциях, улучшение при COVID-19 наступает через несколько дней после проявления первых признаков, поскольку иммунная система включается в работу и нейтрализует патоген. Общее состояние больного при легкой форме заболевания улучшается на 5-6-й день, хотя потеря обоняния (этот симптом обычно появляется на 2-3-й день) и невысокая температура могут ещё сохраняться. Полное выздоровление наступает на 10-14-й день.

При средней тяжести заболевания на 5-6-й день вместо улучшения может начаться одышка, появиться сдавленность в груди и сильная слабость, температура — повыситься до 38 градусов и больше. В этом случае необходимо обратиться к врачам, так как эти симптомы говорят о поражении лёгких. Улучшение должно наступить на 12-14-й день. Полное выздоровление — на 21-30-й день.

При особо тяжёлой форме заболевания развивается опаснейшее осложнение — острый респираторный дистресс‑синдром. Это проявление дыхательной недостаточности, сопровождающееся развитием отека лёгких. Также воспаление может охватить практически все ключевые органы и даже целые системы. В этом случае необходимо подключение пациента к ИВЛ. Длительность тяжёлой формы обычно составляет 1,5-2 месяца.

Какое лечение назначат?

Для лечения COVID-19, согласно девятым методическим рекомендациям, могут быть использованы пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин (с азитромицином или без него) и интерферон-альфа. Применение ремдесивира возможно только в стационаре. Симптоматическое лечение включает купирование лихорадки жаропонижающими препаратами, например парацетамолом, комплексную терапию ринита и бронхита. При появлении признаков бактериальной суперинфекции врач дополнит схему лечения антибиотиком.

Назначать себе антибиотик самостоятельно ни в коем случае нельзя, предупреждают специалисты.

«Коронавирусная инфекция имеет вирусную стадию, а потом, когда вирус ослабляет иммунитет, активизируются бактерии и возникает так называемая вирусно-бактериальная смешанная пневмония. Вот здесь нужно применять антибиотик, но не раньше. Потому что сам по себе антибиотик угнетает иммунитет. То есть вы пьёте, как вам кажется, лекарство, а в этот момент ваш иммунитет страдает, и вы получаете прямо обратный эффект», — сказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Морозов.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



По инф. Парламентской газеты

Расскажите об этом своим друзьям!