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Чем старше, тем легче: пожилые лучше переносят прививку от коронавируса. Почему?
По инф. Парламентской газеты   
17 Февраля 2021 г.
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Врач объяснил, почему пожилые пациенты легче переносят вакцинацию от коронавируса.

Чем старше, тем легче: пожилые лучше переносят прививку от коронавируса. Почему?

У возрастных пациентов после прививки от коронавируса, как правило, почти не наблюдается температуры, тогда как у молодых она может подниматься первые несколько дней. Это связано с тем, что пожилые за свою жизнь наверняка уже встречались с аденовирусом, рассказал «360» исполняющий обязанности заведующего Ивантеевской городской поликлиникой Павел Гуляев.

«Это связано с тем, что более возрастные люди уже встречались (и неоднократно) с аденовирусом, на котором сидит белок, который прививают. И у них есть защитная реакция и знание этого вируса. А вот молодой с этим аденовирусом не встречался», — пояснил врач.

Отмечается, что с начала вакцинации в Ивантеевской поликлинике первый этап прививки прошли более 1,2 тысячи человек, 60 процентов из которых — люди пожилого возраста. Также прививку от коронавируса сделали членам местного совета ветеранов, где возрастная категория — 70+.

«Эта группа переносит первичную вакцинацию легче, чем молодые. Банальный пример: наш сотрудник, молодой фельдшер 25 лет, потемпературил. Но температура была один день. Выпил парацетамол — всё нормально. В то же время я прививался, более возрастные наши коллеги, и у них вообще даже гриппоподобного состояния не было, ни ломоты — ничего», — добавил Гуляев.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире вакцинированных стало больше, чем заболевших COVID-19. При этом, по его словам, три четверти прививок приходится всего на 10 стран, пишет «Царьград».

По инф. pnp.ru

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