Береза - целительница от многих болезней избавит

Белоствольная красавица береза издавна считается символом России, она как бы олицетворяет природу и душу русского человека. А всего на земном шаре насчитывается более 100 видов березы, причем не все они имеют привычную для нас белую кору. В лечебных целях у этого дерева используется буквально все: и древесина (после ее соответствующей обработки), и кора, и листья, и почки, и цветки, и сок и даже паразитирующий гриб – чага, который образует крупные наросты на стволах березы.

У березы целебными свойствами обладают практически все части дерева

У нас в стране наиболее распространены березы повислая (бородавчатая) и пушистая.

Береза повислая – дерево из сем. березовых высотой до 30 м с гладкой, белой, легко расслаивающейся корой. У старых деревьев кора оснований стволов черно-серая, с глубокими трещинами. Ветви дерева обычно повислые (отсюда и название), молодые побеги покрыты смолистыми «бородавочками».

Из древесины березы при сухой перегонке получают активированный древесный уголь. После соответствующей очистки из него готовят препараты, применяемые при лечении отравлений ядами и бактериальными токсинами. Из бересты (наружного слоя коры) готовят березовый деготь, который служит основой для приготовления лечебного масла. Деготь и его масло применяют как наружное лекарственное средство при язвах и сыпях на коже.

Березовые почки заготавливают зимой или ранней весной, в самом начале набухания. В это время они заостренные, клейкие, покрытые как черепицей, чешуйками. При этом важно не упустить время и собрать почки до их распускания и раскрытия почечных чешуек, пока не показались кончики зеленых листьев.

Ветки с почками связывают в пучки и в таком виде их сушат на открытом воздухе или в сушилках при температуре 25…30 оС. После сушки почки обмолачивают. Высушенные почки должны быть темно-коричневого цвета с приятным запахом, горьковатым вкусом и блестящей поверхностью из-за наличия в них в значительном количестве смолистых веществ.

Почки березы имеют богатейший химический состав. Они содержат до 5 % эфирных масел, до 5-7 % дубильных веществ, очень много сапонинов и витамина С. Свежие почки выделяют летучие фитонциды, губительно воздействующие на микроорганизмы.

Молодые листья березы собирают в мае-июне, когда они еще клейкие и душистые и не огрубели. Их собирают по утрам и сушат в темном, хорошо проветриваемом помещении при умеренной температуре.

Березовый сок издавна пользуется у нашего народа самой широкой популярностью. Его собирают ранней весной, до распускания листьев из надрезов ствола, но делать это надо очень осторожно, чтобы не погубить само дерево. Для этого в стволе необходимо аккуратно просверлить маленькое отверстие и в него ввести желобок, по которому будет стекать сок.

После сбора сока это отверстие необходимо обязательно замазать воском или забить деревянной пробкой. Но, к сожалению, из-за небрежного проведения этой работы многие деревья часто погибают. За время сбора сока одно взрослое здоровое дерево может дать до 50 л сока и более.

Березовый сок испокон веков широко употреблялся в русской народной медицине. Он имеет богатейший химический состав, содержит большое количество глюкозы, фруктозы, органического железа и очень много витамина С. К весеннему периоду заготовленные осенью впрок овощи и фрукты теряют свою питательную ценность. Поэтому березовый сок является лучшим витаминным средством весной при цинге и авитаминозах.

Сок благотворно влияет на общий водно-солевой обмен, полезен при подагре и ревматизме, обладает способностью растворять мочевые камешки фосфатного и карбонатного происхождения.

Как мочегонное средство березовый сок применяется при отеках, заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Полезен он также при гриппе, простуде, различных инфекционных заболеваниях. Он является хорошим потогонным средством, выводит из организма продукты распада. А если в стакан с березовым соком добавить столовую ложку меда, то такое лекарство хорошо помогает при бессоннице, неврозах, ишемической болезни сердца, остеохондрозе.

Сок обладает очень сильным антисептическим действием, поэтому используется наружно при кожных заболеваниях, в т. ч. и при экземах. В лечебных целях березовый сок принимают по 1 стакану 3 раза в день.

Выпариванием березовый сок можно сгустить до сиропа, который имеет густоту меда.

Береза дает еще одно ценное лечебное средство: черный березовый гриб – чагу. Это фитопатогенный гриб, паразитирующий на стволах растущих, ослабленных, но все еще жизнеспособных берез.

Чага – старинное сибирское народное лекарственное средство, применяемое при желудочно-кишечных заболеваниях и опухолях. Собирать чагу можно практически круглый год, но легче делать это зимой, когда на безлиственных деревьях хорошо видны ее черные наросты. Да и содержание в чаге биологически активных веществ в это время достигает максимума.

Чага является прекрасным биологическим стимулятором, оказывает положительное влияние на центральную нервную систему, обмен веществ, повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям.

Мало найдется в природе растений, которые имели бы такое разнообразие ценных лекарственных свойств и такой широкий диапазон лечебного воздействия как красавица береза.

Водные настои и отвары березовых почек и спиртовую настойку применяют в качестве сильного мочегонного и желчегонного средства, при заболеваниях сердца, печени, почек, мочевого пузыря, подагре, поражении суставов, бронхите, трахеите, как отхаркивающее и дезинфицирующее средство, при лечении острых и хронических экзем.

Самое широкое применение и в официальной, и в народной медицине имеют листья и почки березы при лечении практически всех простудных заболеваний.

При бронхите и гриппе эффективен сбор, состоящий из равных долей почек березы, травы душицы, травы зверобоя и травы тысячелистника. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. измельченной смеси залить стаканом кипящей воды, настоять в термосе 12 ч, процедить. Применять настой по 1 стакану 4 раза в день за 30 мин до еды.

В народной медицине при бронхите широко применяется теплый березовый сок и отвар березовых почек или листьев. Для приготовления такого отвара надо 3 ст. л. листьев березы залить 0,5 л кипятка и варить на слабом огне до выпаривания наполовину, процедить, подсластить медом. Принимать по 1 ст. л. много раз в день или прогревать этим отваром нос при простудном насморке.

При остром бронхите полезен сбор, состоящий из 1 ч. почек березы, 2 ч. травы спорыша, 1 ч. травы тысячелистника и 1 ч. листьев мать-и-мачехи. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. смеси залить стаканом кипятка, настоять в термосе 8 ч, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день.

При ангине, бронхите, воспалении легких, туберкулезе полезно пить без ограничения в теплом виде березовый сок. При ангине полезно полоскать горло несколько раз в день теплым березовым соком.

При простудных заболеваниях, пневмонии и туберкулезе легких многие травники применяют спиртовую настойку березовых почек с медом. Для ее приготовления надо 3 ст. л. измельченных почек березы залить стаканом водки, настоять в темном месте при комнатной температуре 6 недель, процедить. К настою добавить 1 ст. л. меда и хорошо размешать. Принимать по 1 ст. л. 3-4 раза в день за 30 мин до еды.

Еще более эффективна при этих заболеваниях смесь спиртовых настоек листьев березы и чеснока с медом. Для ее приготовления надо 3 ст. л. измельченных почек березы залить стаканом водки и настоять в темном месте 40 дней. Затем процедить, смешать с чесночной спиртовой настойкой в равных долях, добавить 2 ст. л. проваренного на кипящей водяной бане меда и все хорошо размешать. Принимать по 1 ст. л. 3-4 раза в день за 20 мин до принятия пищи.

При кашле хорошо помогает масляный настой почек с медом. Для его приготовления надо 2 ст. л. измельченных березовых почек смешать с 50 г несоленого сливочного масла, поставить на слабый огонь, довести до кипения, но не кипятить. Томить на слабом огне или в духовке 1 ч. Остудить до теплого состояния, процедить, прибавить 100 г прокипяченного на водяной бане меда, хорошо размешать. Принимать по 1 ст. л. 4 раза в день до еды.

При простуде с насморком применяют сбор, состоящий из 1 ч. листьев березы, 3 ч. листьев лопуха, 4 ч. листьев мать-и-мачехи, 8 ч. листьев черной смородины. Для приготовления настоя надо 1 ч. л. смеси залить стаканом кипятка, настоять в термосе 2 ч, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3-4 раза в день за 30 мин до еды.

В этом же случае применяют сбор, состоящий из 1 ч. листьев березы, 2 ч. листьев мяты, 6 ч. травы череды. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. сбора залить стаканом кипятка, настоять в термосе 3 ч, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день за 20 мин до еды.

При плеврите травники рекомендуют сложный сбор, состоящий из 2 ч. почек березы, 2 ч. цветков календулы, 2 ч. травы хвоща полевого, 1 ч. цветков боярышника, 1 ч. корня девясила, 1 ч. травы душицы болотной, 1 ч. корня солодки голой. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. измельченного сбора залить стаканом кипящей воды, настоять в термосе 3 ч, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день.

При бронхиальной астме применяют сбор, состоящий из 3 ч. листьев березы, 6 ч. травы череды, 3 ч. листьев подорожника, 2 ч. цветков ромашки, 2 ч. листьев крапивы, 2 ч. травы эфедры, 2 ч. травы спорыша. Для приготовления настоя надо 2 ст. л. смеси залить стаканом кипятка, настоять в теплом месте 20 мин, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3-4 раза в день после еды.

Очень широко применяются листья и почки березы при лечении заболеваний кожи. При лечении прыщей и раздражения кожи помогают примочки, протирания и компрессы из отвара березовых почек. Этот же отвар применяют при воспалительных заболеваниях кожи и зуде.

При заболеваниях кожи помогают лечебные ванны с настоем почек березы. Для их приготовления надо 10-12 ст. л. сырья залить 3 л кипятка, настоять в теплом месте 3 ч, процедить вылить в ванну с температурой воды 36…37 0С. Продолжительность процедуры 12-15 мин, курс лечения 10 ванн.

А если вы ходите в баню, то изготовьте из березовых веток веники. Они хорошо очищают кожу при наклонности к сыпям и гнойничковым заболеваниям, ускоряют заживление ран, снимают боли в мышцах и суставах после физической нагрузки, улучшают вентиляцию легких.

Почки березы входят в состав и противовоспалительного сбора. Он состоит из 3 ч. почек березы, 2 ч. корня девясила, 1 ч. травы полыни, 2 ч. корня одуванчика, 1 ч. цветков пижмы. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. сбора залить стаканом кипятка, настоять 30 мин, процедить. Применять по 0,75 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.

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Важное дополнение

Запомните! Принимать, особенно длительно, настои и отвары березовых почек и листьев следует осторожно из-за большого содержания в них смолистых веществ. Делать это необходимо только под контролем лечащего врача.

Источник: gazetasadovod.ru

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