Антибиотики скупать не надо, но некоторые лекарства дома нужны

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Профессор Сергей Зырянов посоветовал, какие препараты нужно иметь в домашней аптечке на случай заболевания коронавирусом.
О том, что в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не надо скупать антибиотики, делать запас этих лекарств в домашней аптечке, предупредил Сергей Зырянов — завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор.
Доктор Зырянов советует запастись парацетамолом, иметь в аптечке капли для носа. Профессор Зырянов отметил, что для снижения температуры при ковиде все-таки предпочтителен парацетамол, так как ибупрофен, как показали исследования, ухудшает течение заболевания. Он подчеркнул, что антибиотиками нельзя лечиться без назначения врача. Также противовирусные препараты принимаются под контролем врача.
Эксперт предупредил, что не следует злоупотреблять витамином D, о котором активно говорят как о панацее в период распространения коронавирусной инфекции нового типа. По словам специалиста, чрезмерное увлечение витамином D приводит к поражению сосудов, почечной недостаточности.
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В последний год очень много говорят и спорят об иммунитете. Причём постоянно, и общего мнения нет. Вот и у нас в семье мнения разделились. Кто-то говорит, что он природный, врождённый, поэтому одни люди могут переносить какие-то заболевания тяжело, а другие — легче или вообще не заболеть. И что бы ты ни делал, сильный иммунитет не приобретёшь. Кто-то считает, что его, наоборот, можно приобрести и выработать. Кто прав? Или истина, как всегда, где-то посередине? Виктор Лосев, Казань
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