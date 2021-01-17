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А вы знаете, что делать при обморожении?
По инф. Российской газеты   
17 Января 2021 г.
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Специалисты министерства здравоохранения Московской области назвали ряд опасных симптомов, которые должны насторожить человека в период сильных морозов.

А вы знаете, что делать при обморожении?

Как отмечают специалисты, обморожение легко узнать по потере чувствительности кожи. Также кожа может побелеть, в некоторых случаях возможно появление волдырей. Кроме того к числу опасных симптомов относят и ощущение пощипывания.

При появлении подобных симптомов рекомендуется как можно скорее уйти с мороза в помещение и обмотать поражённые участки марлей и толстым слоем ваты. Согреться можно горячим, но не горячительным напитком. А вот греться у батареи, мыть руки в горячей воде или растирать кожу категорически запрещено. Если кожа начала темнеть, или появились волдыри, нужно как можно скорее обратиться к врачам.

Чтобы избежать обморожения, медики рекомендуют носить просторную многослойную одежду и ни в коем случае не употреблять алкоголь перед выходом на мороз.

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