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А вы знаете, что делать при обморожении?
|По инф. Российской газеты
|17 Января 2021 г.
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Специалисты министерства здравоохранения Московской области назвали ряд опасных симптомов, которые должны насторожить человека в период сильных морозов.
Как отмечают специалисты, обморожение легко узнать по потере чувствительности кожи. Также кожа может побелеть, в некоторых случаях возможно появление волдырей. Кроме того к числу опасных симптомов относят и ощущение пощипывания.
При появлении подобных симптомов рекомендуется как можно скорее уйти с мороза в помещение и обмотать поражённые участки марлей и толстым слоем ваты. Согреться можно горячим, но не горячительным напитком. А вот греться у батареи, мыть руки в горячей воде или растирать кожу категорически запрещено. Если кожа начала темнеть, или появились волдыри, нужно как можно скорее обратиться к врачам.
Чтобы избежать обморожения, медики рекомендуют носить просторную многослойную одежду и ни в коем случае не употреблять алкоголь перед выходом на мороз.
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