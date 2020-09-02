Учитель дал советы по усвоению школьной программы в условиях «удаленки»

Валерий Соловей рассказал, как папы и мамы могут помочь школьникам компенсировать пробелы, неизбежные при обучении онлайн. Учитель и политолог Валерий Соловей заявил, что решение о карантине, по его информации, отложено до октября. Ранее Соловей говорил, что россиян с высокой долей вероятности отправят на самоизоляцию в двадцатых числах сентября.

Если режим ограничений вернётся, российских школьников вновь ждет дистанционное обучение, от которого, мягко говоря, не в восторге ни один родитель.

Валерий Соловей, обладающий многолетним педагогическим опытом, подчеркнул, что «дистанционка — полная, безоговорочная профанация образовательного процесса, издевательство над людьми — над учителями, над школьниками и студентами. И над их родителями». Эта система, по мнению политолога, «формирует недоучек».

— Я как преподаватель со всей ответственностью могу сказать вам, что невозможно дистанционным образованием заменить полноценное обучение, — отмечает Валерий Дмитииевич. — Дистанционное обучение может быть лишь вспомогательным и дополнительным к основному образованию, которое должно во что бы то ни стало проводиться очно. Потому что не существует никакой действенной альтернативы устной коммуникации, то есть непосредственному общению преподавателя со школьниками и студентами. Именно эта коммуникация в процессе обучения является самой важной.

Валерий Соловей дал 5 советов родителям, которые хотят помочь своим детям полноценно усвоить школьную программу даже в условиях удалённого обучения, от возвращения которого не застрахован никто.

— Вы должны постараться компенсировать выпадающие знания, — обратился к папам и мамам учащихся Соловей.

Наймите репетиторов

— Если вам позволяют финансовые средства, вы можете нанять репетиторов. В первую очередь по тем предметам, которые детям предстоит сдавать в 9 и 11 классах, и тем, по которым в том вузе, куда вы хотите попасть, есть дополнительные испытания.

Учите детей сами

— Возможно, по каким-то предметам вы сами можете помогать детям. В начальной школе это еще возможно, а вот если дети учатся в 9, 10, 11 классах, это часто оказывается очень затруднительно. Наших знаний не хватает.

Организуйте группы взаимопомощи, куда войдут родители, разбирающиеся в разных предметах

— Я охотно допускаю, что в вашей среде, даже, возможно, в вашем классе среди родителей есть люди, которые разбираются в том или ином предмете.

Подумайте о том, чтобы организовать некие кружки или группы взаимопомощи. Когда кто-то из родителей рассказывает детям те темы, которые или не успели пройти, или не поняли, которые нуждаются в углубленном изучении. Таким образом вы отчасти сможете компенсировать провалы.

Не давите на детей слишком сильно

— Естественно, вы попробуете уделить внимание давлению на детей. Мы (Валерий Соловей — отец второкурсника. — Прим.) в такой ситуации, как правило, начинаем сильно на них давить, требуя, чтобы они сами больше занимались. Честно говоря, если мы не в силах организовать контроль и проверку их знаний, то дети в большинстве своём не отличаются ярко выраженным чувством ответственности.

Пожалуйста, общаясь с детьми, не передавите, это чрезвычайно важно. Они и так находятся в состоянии стресса. Особенно те, кто сдаёт ОГЭ и ЕГЭ.

Внимательно наблюдайте за их физическим и психическим состоянием. Крайне важно, чтобы они правильно питались, высыпались и занимались какой-то физической активностью. Если мы передавим на детей, то оборотной стороной их усидчивости, нашего сверхконтроля может стать их неврастеническое состояние.

Сами решите для себя: вам дети какие нужны — здоровые или с серьёзными проблемами уже в 16, 17, 18 лет? Этот выбор предстоит сделать родителям. И им же за него нести ответственность.

Объединяйтесь для защиты своих прав

— Очень важно объединение родителей. Не только в форме родительских чатов, когда вы обмениваетесь слухами, мнениями, проклятиями в адрес министерства образования, в адрес властей, которые вводят карантин. Нет, я не об этом.

Вам надо защищать свои права. Коллективно это делать гораздо проще. Но чтобы защищать свои права, вам надо их знать. То есть вам нужен юрист, к которому вы можете обратиться за советом. И уже исходя из знания законов, инструкций, подзаконных актов вы можете защитить свою позицию, основанную на букве и духе закона.

Вместе вы сила! Вместе вы можете оказывать давление на школьную администрацию. Так вы можете защитить своих детей. Если вы будете разрозненными, кто-то, возможно, и спасется, но большинство пострадает, — предупредил Соловей на своём канале в YouTube.

Все, конечно, понимают, что очное образование не заменит предложенное в современных реалиях дистанционное. Но ситуация с короновирусом пока непонятная и нужно ко всему быть готовыми. Не бросать же детей-внуков! Надо им помогать! И советы опытного учителя здесь будут кстати. Особенно тот, что не надо давить на ребенка, а необходимо следить за его физическим и психическим состоянием. Последнее и в отношении мам и пап пригодится. Нужно не распускаться, собраться, не нервничать и решать проблему, если она наступит. Ну а может вдруг, да и пронесет?!

Sobesednik.ru

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