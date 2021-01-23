У сладкого фрукта обнаружилось полезное свойство

Американские ученые считают, что употребление маленьких порций тропического фрукта снижает уровень сахара в крови.

Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что манго может стабилизировать уровень сахара в крови, а также улучшить общее состояние людей, страдающих диабетом второго типа.

Согласно последней информации экспертов, полифенолы, которые содержатся в плодах манго, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Кроме того, в них находятся многие биоактивные соединения, среди которых каротиноиды, токоферолы, аскорбиновая кислота, пищевые волокна, мангиферин, галловая кислота и кверцетин.

В эксперименте принимали участие добровольцы с диабетом второго типа. В рацион испытуемых добавили сублимированную мякоть манго. Через несколько месяцев у них снизился уровень глюкозы после приема пищи, а также сократилось количество жира в организме.

Ученые, однако, обращают внимание на то, что в манго содержится много сахара, вследствие чего пациентам из групп риска следует употреблять его маленькими порциями.

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По инф. argumenti.ru



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