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У сладкого фрукта обнаружилось полезное свойство
По инф. argumenti.ru   
23 Января 2021 г.
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Американские ученые считают, что употребление маленьких порций тропического фрукта снижает уровень сахара в крови.

У сладкого фрукта обнаружилось полезное свойство

Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что манго может стабилизировать уровень сахара в крови, а также улучшить общее состояние людей, страдающих диабетом второго типа.

Согласно последней информации экспертов, полифенолы, которые содержатся в плодах манго, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Кроме того, в них находятся многие биоактивные соединения, среди которых каротиноиды, токоферолы, аскорбиновая кислота, пищевые волокна, мангиферин, галловая кислота и кверцетин.

В эксперименте принимали участие добровольцы с диабетом второго типа. В рацион испытуемых добавили сублимированную мякоть манго. Через несколько месяцев у них снизился уровень глюкозы после приема пищи, а также сократилось количество жира в организме.

Ученые, однако, обращают внимание на то, что в манго содержится много сахара, вследствие чего пациентам из групп риска следует употреблять его маленькими порциями.

По инф. argumenti.ru

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