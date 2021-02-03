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Цвет пищи и здоровье: оказывается, есть связь. Проверим?
По инф. vk.com   
03 Февраля 2021 г.
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Ученые медицинского центра Осаки (Япония) провели интересные исследования - как влияет цвет пищи на больных с различными заболеваниями. И вот к каким интересным выводам они пришли.

Цвет пищи и здоровье: оказывается, есть связь. Проверим?

Оказалось, что продукты белого цвета - молоко и молочные продукты, рис, чеснок, белокочанная капуста - успокаивают, снимают раздражительность и выводят через почки токсичные вещества.

Зеленые продукты (брокколи, листовые салаты, зеленый горошек, зеленый перец) положительно влияют на мозговую деятельность, снимают нервное напряжение. Хлорофилл, который производится в зеленых растениях под воздействием солнечной энергии, стимулирует образование полезных красных кровяных клеток и активизирует иммунную систему.

Продукты желтого цвета (лимоны, ананасы, бананы, кукуруза, желтый сыр и желтки яиц) стимулируют переваривание пищи, улучшают аппетит и помогают очищению крови.

Оранжевые овощи (морковь, абрикосы, мандарины и апельсины) помогают восстановлению нервных клеток, улучшают настроение, снимают головную боль, а также помогают почкам выводить токсичные отходы.

Красные овощи (свекла, перец, помидоры и клубника) стимулируют обмен веществ, а также улучшают кровообращение и повышают работоспособность людей, занимающихся интеллектуальным трудом.

Овощи с синим окрасом (темный виноград, слива и черника) имеют в составе большое количество биологически активного вещества антоциана, которое защищает кровеносные сосуды и помогает сохранить зрение.

На основе этих исследований врачи предлагают пить соки красного цвета больным с повышенным давлением и с сердечными болезнями. Оранжевые соки помогут больным со спазмами сосудов и с депрессивными синдромами. Соки желтого цвета полезны больным ревматизмом и язвой желудка.

Таким образом, цвет пищи является своеобразной подсказкой, которой довольно просто пользоваться.

Источник: vk.com

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