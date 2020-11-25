Сложно принять решение? Выпейте чашечку какао

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Британские и американские ученые заявили, что какао является чрезвычайно полезным для мозга напитком.
Ученые из Бирмингемского университета вместе с коллегами из Иллинойского университета выяснили, что вещества, содержащиеся в какао, повышают снабжение мозга кислородом и благоприятно влияют на когнитивные способности.
Оказалось, что флаванолы — небольшие молекулы, которые содержатся в ряде фруктов и овощей, а также в какао, — очень полезны для сосудистой системы.
Ученые провели исследование с участием 18 взрослых людей без каких-либо заболеваний сердца, сосудов, мозга или дыхательных путей. Сначала добровольцы получали какао, богатое флаванолами, а затем — обработанное какао с крайне низким уровнем данного вещества.
Через два часа после употребления напитка испытуемые дышали воздухом с концентрацией углекислого газа около пяти процентов, которая в 100 раз превышает нормальный атмосферный уровень. Параллельно исследователи ставили перед участниками эксперимента сложные задачи, требовавшие принятия противоречивых или же конкурирующих решений.
Оказалось, что у 14 из 18 добровольцев после приема флаванолов получилось лучше справиться с непростыми когнитивными тестами. В среднем они решали задачи на 11 процентов быстрее, чем после употребления какао с пониженным содержанием флаванолов.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Период сезонной заболеваемости простудой в наших широтах длится, начиная с осени и до весны. В этом году ситуация немного изменилась, так как появилась новая инфекция COVID-19. Особенно осторожными к своему здоровью должны быть онкопациенты, так как они обладают повышенной восприимчивостью к патогенным микроорганизмам.
Диета при гепатите С не может использоваться в качестве самостоятельного метода терапии. Однако правильно организованное питание нормализует обменные процессы, снижает токсическое воздействие на печень, уменьшает интенсивность развития побочных реакций, возникающих на фоне противовирусной терапии, и улучает общее самочувствие пациента. И напротив, пренебрежение рекомендациями ослабляет сопротивляемость организма к вирусам и увеличивает продолжительность реабилитационного периода.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.