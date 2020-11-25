ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
У пожилых пациентов ковид может проявляться только одним симптомом
2020-10-28-11-59-17
Медики рассказали о главном признаке коронавируса у пожилых людей.
Советы терапевта: какие симптомы могут указывать на коронавирус
2020-10-31-15-34-41
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Дешевая рыба тоже полезна, надо только ее правильно есть
111
Доктор Мясников посоветовал, как есть самую дешевую рыбу с пользой для здоровья.
Иммунолог посоветовал следить за дыханием
2020-11-17-09-55-55
Врач иммунолог-аллерголог назвал самый тревожный симптом коронавируса COVID-19.
Диета при коронавирусе: чего есть не нужно
2020-11-16-11-57-08
Медэксперт Кузьменко назвал вредные для заболевших коронавирусом продукты.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Сложно принять решение? Выпейте чашечку какао
По инф. argumenti.ru   
25 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Британские и американские ученые заявили, что какао является чрезвычайно полезным для мозга напитком.

Сложно принять решение? Выпейте чашечку какао

Ученые из Бирмингемского университета вместе с коллегами из Иллинойского университета выяснили, что вещества, содержащиеся в какао, повышают снабжение мозга кислородом и благоприятно влияют на когнитивные способности.

Оказалось, что флаванолы — небольшие молекулы, которые содержатся в ряде фруктов и ​​овощей, а также в какао, — очень полезны для сосудистой системы.

Ученые провели исследование с участием 18 взрослых людей без каких-либо заболеваний сердца, сосудов, мозга или дыхательных путей. Сначала добровольцы получали какао, богатое флаванолами, а затем — обработанное какао с крайне низким уровнем данного вещества.

Через два часа после употребления напитка испытуемые дышали воздухом с концентрацией углекислого газа около пяти процентов, которая в 100 раз превышает нормальный атмосферный уровень. Параллельно исследователи ставили перед участниками эксперимента сложные задачи, требовавшие принятия противоречивых или же конкурирующих решений.

Оказалось, что у 14 из 18 добровольцев после приема флаванолов получилось лучше справиться с непростыми когнитивными тестами. В среднем они решали задачи на 11 процентов быстрее, чем после употребления какао с пониженным содержанием флаванолов.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 