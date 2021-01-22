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Решить проблемы с давлением помогут соки
По инф. argumenti.ru   
22 Января 2021 г.
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Ученые: некоторые соки, а также еще два напитка могут снизить артериальное давление.

Решить проблемы с давлением помогут соки

Ученые провели масштабное исследование и сообщили, что свекольный и томатный соки, а также настой чайного гриба и красный чай из гибискуса способны помочь в снижении артериального давления.

Наиболее быстрый эффект оказывает свекольный сок, нормализующий давление уже через несколько часов после употребления. Лучше всего, по словам специалистов использовать сок сырой свеклы.

Томатный сок тоже способен снизить высокое артериальное давление и уровень холестерина. Медики также обратили внимание на то, что чайный гриб, богатый пробиотиками, и красный чай из гибискуса, снижают систолическое и диастолическое артериальное давление.

По инф. argumenti.ru

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