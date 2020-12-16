Простая еда, а может от рака защитить!

Мои близкие, как и большинство людей, сейчас словно с ума посходили в плане мытья рук. Понятно, что личная гигиена необходима и этому нас учат чуть ли не с пелёнок. Но, мне кажется, во всём нужна мера. Не нужно мыть руки по несколько раз в день и маниакально промывать все овощи и фрукты. Я прекрасно помню своё детство, когда у бабушки на огороде и в саду ели с грядок и деревьев, и ничего особенного не случалось. А сейчас мне даже довелось услышать, что будто бы есть болезнь грязных рук. Это правда? Насколько она опасна? Вячеслав Лихота