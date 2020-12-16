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Простая еда, а может от рака защитить!
По инф. argumenti.ru   
16 Декабря 2020 г.
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Врач Михаил Гинзбург назвал продукт, который снижает риск развития рака.

Простая еда, а может от рака защитить!

Потребление квашеной капусты может снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам медика, данный продукт богат пищевыми волокнами и бифидобактериями, которые нормализуют работу кишечника и оказывают противовоспалительный эффект.

«Когда мы едим квашеную капусту, снижается риск возникновения многих видов рака», — сказал специалист.

Также Гинзбург отметил, что капуста является мощным стимулятором иммунитета из-за содержания аскорбиновой кислоты.

Ранее сообщалось: доктор биологических наук Алексей Аграновский раскрыл механизм действия природного антибиотика.

По инф. argumenti.ru

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