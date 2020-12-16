Простая еда, а может от рака защитить!

Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60...
Большинство заразившихся коронавирусом — около 80 процентов — переносят недуг в лёгкой форме и лечатся дома. Тем не менее всем инфицированным необходимо наблюдение специалистов. Какое лечение назначит врач и в каких случаях все же придётся задуматься о госпитализации, разбиралась «Парламентская...
Мандарины — самые любимые новогодние цитрусовые у россиян. Проблема в том, что часто из-за путаницы сортов потребители покупают совсем не то, что хотят, рассказал специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев.
Эндоскопическая хирургия является малоинвазивным оперативным вмешательством, или диагностической манипуляцией. Эндооперации проводятся с применением специальных микроинструментов. Аппаратура дает широкие возможности для врача и максимально быстрое восстановление для пациента. Применяются специальные инструменты в хирургии, гинекологии, урологии, отоларингологии для лечения большого количества патологий.
Врач направил меня сдавать анализы. Их перечень известен всем. Но «замотался» по делам и, забыв о назначенном времени, позволил себе позавтракать. А всем известно, что кровь нужно сдавать натощак. Всё-таки пришёл в поликлинику, и там, расспросив меня, что я ел на завтрак, сказали, что ничего страшного, и кровь у меня взяли. Теперь мучаюсь и думаю: будут ли правильные результаты? Ведь от этого зависят и психологическое состояние, и дальнейшее лечение. Обоснованно ли моё волнение? Григорий Требухов, Москва
Вы заметили, сколько рекламы на телевидении посвящено использованию продуктов для контроля за мочевым пузырем и предотвращения недержания? И понимаете ли вы, что почти все эти ролики предназначены для женщин, хотя многие мужчины тоже страдают от так называемых "утечек" из мочевого пузыря?
Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60 лет.
Растительное масло многие считают обычным пищевым продуктом, с которым можно делать всё то, что и с другими продуктами: нагревать до предельно высоких температур, закупать впрок, есть в лошадиных дозах, например для выведения камней из желчных потоков. Специалисты по питанию предупреждают, что так обращаться с растительным маслом нельзя! Почему? Давайте разбираться
У моего друга сильно заболела пятилетняя дочка. Врач поставил диагноз «скарлатина». Честно говоря, я уже даже позабыл о таком заболевании. А тут ещё вдогонку на глаза попалась новость о том, что вирус скарлатины мутирует и якобы появился его новый штамм. На фоне всеобщего тревожного состояния людей в связи с постоянной информацией о пандемии коронавируса, естественно, взволновал вопрос: а не грозит ли нам новая и сильная вспышка этой детской инфекции? Есть ли повод опасаться и что нужно делать, чтобы этого избежать? Санал Манджиев, Элиста
Мои близкие, как и большинство людей, сейчас словно с ума посходили в плане мытья рук. Понятно, что личная гигиена необходима и этому нас учат чуть ли не с пелёнок. Но, мне кажется, во всём нужна мера. Не нужно мыть руки по несколько раз в день и маниакально промывать все овощи и фрукты. Я прекрасно помню своё детство, когда у бабушки на огороде и в саду ели с грядок и деревьев, и ничего особенного не случалось. А сейчас мне даже довелось услышать, что будто бы есть болезнь грязных рук. Это правда? Насколько она опасна? Вячеслав Лихота
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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