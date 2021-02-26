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Орехи особенно полезны для женщин: от опасных болезней защищают
Тимур Алимов, Российская газета   
26 Февраля 2021 г.
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Орехи назвали средством от преждевременной смерти женщин.

Орехи особенно полезны для женщин: от опасных болезней защищают

Замена в рационе животных белков на растительные, преимущественно из орехов, может предотвратить преждевременную смерть женщин от сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и онкологии. Об этом говорится в статье журнала Американской кардиологической ассоциации (Journal of the American Heart Association), где представлены выводы масштабного когортного исследования данных более 102 тысяч жительниц США в возрасте от 50 до 79 лет.

Для анализа были использованы сведения участниц проекта Women’s Health Initiative с 1993 по 1998 годы, не имевших в анамнезе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Все они регулярно заполняли подробные анкеты о рационе, указывая частоту потребления красного мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы и других морепродуктов, а также растительных белков из орехов и бобовых продуктов. В зависимости от показателей употребления растительных и животных белков респондентов разделили на пять групп.

В период наблюдения, продлившегося до 2017 года, было зафиксировано 25 976 смертей: 7 516 случаев — от рака, 6 993 случая — от сердечно-сосудистых проблем, 2 734 случаев — от деменции.

Результаты исследования показали, что в группе, где чаще употреблялись растительные белки, риск смерти в целом был меньше на девять процентов по сравнению с теми, кто принимал больше животных белков. Преждевременная кончина от сердечно-сосудистых заболеваний была ниже на 12 процентов, от деменции — на 21 процент.

Что касается отдельных продуктов, то постоянное употребление обработанного красного мяса в большом количестве оказалось связано с увеличением риска смерти от деменции на 20 процентов. Присутствие в рационе необработанного мяса повышало риск смерти от проблем с сердцем и сосудами на 12 процентов, яиц — на 24 процента, молочной продукции — на 11 процентов.

Анализ также показал, что высокий уровень потребления яиц повышал смертность от онкологии на 10 процентов. При этом он снижал вероятность летального исхода от деменции на 14 процентов.

— Большая часть диет и рекомендаций по питанию сосредоточены на количестве потребляемого белка. Наше исследование показывает, что важно учитывать и источники белка, так как они напрямую связаны со смертностью по разным причинам, — заключили авторы работы.

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