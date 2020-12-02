Некоторые продукты способны помочь в профилактике рака

Доктор Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака кишечника и рака груди.

Печень трески, яйца, селедка и молоко богаты витамином D. Продукты, содержащие этот витамин в большом количестве, способствуют снижению риска рака толстой кишки и рака молочной железы.

О продуктах, помогающих предотвратить развитие онкологических заболеваний, рассказал главный врач одной из московских больниц, ведущий на канале «Россия 1» популярную программу о здоровье Александр Мясников.

Печень трески считается чемпионом по содержанию витамина D. В 100 граммах этого продукта содержится 1000% суточной нормы витамина D. Селедка — на втором месте. В 100 граммах селедки — 300% витамина, в одном яйце — 22%.

Теледоктор также рассказал, что витамин D — единственный, который вырабатывается в организме человека.

Доктор Мясников, изучая новейшие исследования по медицине, привел данные о пользе витамина D в качестве профилактики некоторых видов рака.

Он также отметил, что некоторые ученые говорят, что избыток витамина D из молочных продуктов может провоцировать рак простаты, но эта версия опровергается другими исследованиями.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» рассказал о пользе простых и дешевых продуктов, включив в перечень селедку.

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По инф. argumenti.ru



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