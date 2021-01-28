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Модный способ похудения подходит далеко не всем, и это надо учесть
|По инф. Российской газеты
|28 Января 2021 г.
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Диетолог рассказала о побочных эффектах интервального голодания.
Интервальное голодание считается одним из самых эффективных способов избавления от лишних килограммов. Однако следует помнить, что при подобной диете речь идет о жестком режиме питания, когда человек не ест в течение 16 часов в сутки, а принимает пищу в оставшиеся 8 часов.
Как рассказала aif.ru кандидат медицинских наук Наталья Денисова, в данном случае возможен ряд побочных эффектов. Среди них голод, слабость и усталость на начальных этапах диеты, а также изжога и дискомфорт в результате переедания в течение 8 часов.
«Не стоит придерживаться такой диеты тем, у кого были депрессивные и тревожные состояния. Некоторые исследования показывают, что кратковременное ограничение калорий может облегчить депрессию, но хроническое ограничение калорий может иметь противоположный эффект. Кроме того, такой тип питания противопоказан людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и начавшимся сахарным диабетом», — считает врач.
Перед тем как начать следовать этому типу питания необходимо пройти медицинское обследование и посоветоваться с лечащим врачом.
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