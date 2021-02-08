Кому особенно важно следить за уровнем витамина D?

В последнее время медицинские работники стали активно рекомендовать употреблять витамин D или же продукты, в которых он присутствует. Доводилось слышать, что его выработке способствует солнечный свет. Однако в регионе, в котором я живу, очень много пасмурных дней и солнце — большая редкость. Как быть? И какая польза от этого витамина? Александр Светлин, Санкт-Петербург

Сразу отметим, что витамин D контролирует уровень кальция и фосфатов в крови, чтобы кости были крепкими, существенно снижает риск развития аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, болезней сердца и некоторых видов рака. Витамин D как бы даёт иммунный ответ, благодаря которому организм противостоит инфекциям. Это особенно важно в период простуд.

ВООБЩЕ-ТО вещество, которое называют витамином D, на самом деле относится к гормонам. Его производит наше тело под воздействием солнечных лучей. С солнечным светом в наш организм поступает 50–90% витамина D. Это обычно происходит так. Солнечные лучи попадают на кожу. Затем, благодаря химической реакции образуется холекальциферол (одна из форм витамина D). Потом печень превращает его в кальцидиол (ещё одна форма), а далее почки преобразуют эти формы в активную форму витамина D. Остальные 10–50% этого вещества, как утверждают специалисты, люди получают из пищи.

Действительно, этот продукт в организме очень важен. Тем более что его нехватку испытывает половина жителей земли. И в северных регионах в период отсутствия солнца и активности сезонных вирусов приём этого вещества просто жизненно необходим.

А вообще дефицит данного компонента наблюдается у пациентов с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией: пневмонией и острым респираторным синдромом. Серьёзный дефицит витамина D может привести к рахиту у детей и болям, ломкости костей у взрослых. Однако если вы ведёте обычный образ жизни — бываете на улице, едите нормальную пищу, дефицит этого компонента вам, скорее всего, не грозит.

Симптомы, которые проявляются при нехватке витамина D, — это сонливость, быстрая утомляемость, ломкость ногтей, выпадение волос, слабость в мышцах. Чтобы проверить уровень витамина D, необходимо сдать анализ крови и с результатом обратиться к эндокринологу или терапевту.

Врач определит, какая именно доза витамина вам необходима — профилактическая или насыщающая. Он также выяснит по анамнезу и при обследовании, есть ли у вас индивидуальные противопоказания.

Кому особенно важно следить за уровнем витамина D?

В группе риска: дети до четырёх лет, пожилые люди, те, кто практически не выходит на воздух, люди, прикованные к постели из-за болезни, те, кто всегда носит одежду, полностью закрывающую тело.

Как же получать больше витамина D зимой, особенно тем, кто, например, проживает в средней полосе или на Севере? Ведь здесь солнечного света немного даже в тёплое время года, а зимой тем более. Понятно, что нужно больше времени проводить на улице, даже несколько минут под солнечными лучами полезны для здоровья. Если есть возможность, то нужно уехать в отпуск в солнечные регионы. Для получения суточной нормы витамина D достаточно проводить на солнце по 15 минут в день с открытыми лицом, шеей, руками.

Отметим, что важный источник витамина D — еда. Им богаты жирные сорта рыбы, красное мясо, печень, яичные желтки, а также продукты, специально обогащённые витаминами (это могут быть молоко, готовые завтраки, снеки).

Поскольку солнца в большинстве регионов России не хватает, а с едой достаточное количество витамина D получить тоже сложно, рекомендуется принимать его в виде добавок. Для профилактики витамин D следует пить не только три зимних месяца, но и в течение всего периода сниженной солнечной активности. То есть с того дня, как вы надели одежду с длинными рукавами, до периода, когда снова начнёте ходить в футболке.

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По инф. argumenti.ru



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