Какие продукты способны помочь легким?

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Врач-диетолог Королева назвала полезные свойства яиц для легких в период COVID-19.
Врач-диетолог, профессор Академии последипломного образования ФМБА Маргарита Королёва рассказала, какие продукты следует добавить в свой ежедневный рацион, чтобы улучшить работу легких, а также защитить от воздействия коронавируса или другой респираторной инфекции.
«… белок яйца идёт на построение иммуноглобулинов, что помогает противостоять инфекции. Жировые компоненты желтка входят в состав стенок альвеол, они поддерживают местный иммунитет и обеспечивают организм кислородом. Отсутствие жиров в рационе приведёт к клеточной гипоксии. Из жиров состоят стенки иммунных клеток. Поэтому нельзя исключать из рациона яйца и животные жиры», — пояснила она.
Королёва отметила, что витамин A стимулирует выработку иммунной системой защитных клеток, а витамин E — мощный антиоксидант. Эксперт призвала добавить к своему питанию нерафинированные растительные жиры — оливковое, льняное и подсолнечное масло. Она добавила, что Омега-3 жиры поддерживают липидную мантию клеток и оказывают мощное противовоспалительное действие.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Период сезонной заболеваемости простудой в наших широтах длится, начиная с осени и до весны. В этом году ситуация немного изменилась, так как появилась новая инфекция COVID-19. Особенно осторожными к своему здоровью должны быть онкопациенты, так как они обладают повышенной восприимчивостью к патогенным микроорганизмам.
Диета при гепатите С не может использоваться в качестве самостоятельного метода терапии. Однако правильно организованное питание нормализует обменные процессы, снижает токсическое воздействие на печень, уменьшает интенсивность развития побочных реакций, возникающих на фоне противовирусной терапии, и улучает общее самочувствие пациента. И напротив, пренебрежение рекомендациями ослабляет сопротивляемость организма к вирусам и увеличивает продолжительность реабилитационного периода.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.