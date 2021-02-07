Десять самых полезных для здоровья сухофруктов

Сухофрукты — та же аптека. Они поддерживают иммунитет, помогают вылечить и предотвратить многие заболевания.

Сушеный чернослив налаживает работу кишечника. Это помогает уменьшить размер живота, если он раздувается от пищи, которую не успевает переварить.

Из-за такого свойства чернослив применяют во многих диетах, хотя он довольно калориен.

В черносливе много клетчатки, органических кислот и микроэлементов: натрий, калий, кальций, фосфор, железо. Благодаря этим веществам, чернослив улучшает обмен веществ, помогает нормализовать давление. Его можно применять даже для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Сушеные финики — прекрасный заменитель конфет! Они такие же сладкие, но в них меньше калорий и много клетчатки, помогающей очищению кишечника. Но очень желательно выбирать финики, которые не вымачивались в сахарном сиропе.

Финики укрепляют иммунитет. Их обязательно нужно употреблять при простуде, анемии, дистрофии и депрессии. Если у вас плохое настроение и хроническая усталость — это явные симптомы нехватки каких-то жизненной важных веществ, а финики безумно богаты ими! В них содержатся кальций, железо, калий, магний, медь, цинк, фосфор, натрий, алюминий, кадмий, кобальт, сера, бор, марганец, провитамин A, витамины P, C, B1, B2, B6 и бета-каротин.

Сушеный мандарин помогает восстановиться после болезни. Мандарин улучшает обменные процессы, делает кровеносные сосуды более эластичными. Благодаря этому уходят отеки, застои крови и лимфы. У вас улучшается аппетит, а с ним и настроение.

Кроме того, мандарины используются как эффективное средство против грибковых заболеваний, астмы и цинги. В составе этого «радостного фрукта» много микроэлементов (калий, магний, кальций, фолиевая и бетакератиновая кислоты) и витаминов (C, P, B1, B2, A, D, K).

Сушеный лимон — прекрасный антисептик. Он не только помогает справиться с простудой и гриппом, но даже предотвратить их. Трудно таскать за собой на работу или в поездку свежие лимоны, а горсть сушеных ломтиков лимона поместится даже в кармане.

В лимоне много минеральных солей, очень много витамина С (а это залог правильного обмена веществ и питания всех тканей организма), а также содержатся витамины A, B1, B2, D и P.

Лимон рекомендуют при любых воспалительных заболеваниях, при атеросклерозе, мочекаменной болезни и болезнях желудочно-кишечного тракта.

Курага расширяет и очищает кровеносные сосуды. Она богата магнием, а увеличение количества магния в крови — это природный сигнал к расслаблению. Благодаря этому курага снимает спазмы кровеносных сосудов. Кровоток улучшается, облегчается состояние почек и сердца. Восстанавливается питание головного мозга, улучшается память (поэтому студентам стоит запасаться курагой на время сессии).

Особенно важна курага для беременных женщин. Им сейчас прописывают дорогие препараты магния. А могли бы прописывать курагу! Она обладает тем же эффектом: предотвращает повышенный тонус матки, снимает стресс, повышает уровень гемоглобина в крови. Кроме этого, курага еще и дает нам витамины С, В15, провитамин А, соли калия и железа, фосфор и незаменимые органические кислоты.

Сушеный кизил - хорошее мочегонное и желчегонное средство. Благодаря этому, он помогает очищению организма во время болезни. Кизил полезен при диабете, подагре, ревматизме, малокровии и нарушении обмена веществ. В Абхазии его называют «южной малиной» и при простудных заболеваниях применяют также, как малиновое варенье.

Кизил содержит органические кислоты, витамины C и P, провитамин A, эфирное масло, соли железа, калия, кальция, магния, серы.

Сушеный инжир придает щекам румянец и помогает от сухого кашля. Это оттого, что в крови повышается количество железа. В инжире его даже больше, чем в яблоках.

Кроме того, в состав инжира входят калий, кальций, марганец, фосфор, йод, бром, сера, витамины A, C, B1, B2. Инжир стимулирует работу пищевого тракта и вызывает аппетит. Будучи мочегонным средством, инжир оздоравливает почки.

Особенно полезен он при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: помогает при венозной недостаточности, снижает свертываемость крови, предотвращает гипертонию, снимает сильное сердцебиение.

Изюм - средство от раздражительности. Он имеет выраженное успокоительное действие. Но людям, склонным к полноте, стоит соблюдать меру, потому что в винограде много сахара.

Благодаря высокому содержанию калия, изюм ускоряет регенерацию тканей и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Это позволяет любителям винограда так долго оставаться молодыми.

Кроме того, изюм сохраняет почти все полезные свойства винограда: витамины В1, В2 и В5, а также железо, бор, магний и другие микроэлементы. Они в совокупности помогают работе сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, почек, спасают от анемии и общей слабости.

Сушеная вишня выводит из организма химикаты. Это особенно важно для жителей крупных городов. А происходит это за счет действия пектина: он помогает связать вредные химические соединения, и они выводятся из организма, не попадая в кровь. Также вишня известна как хороший антисептик и отхаркивающее средство, что так нужно нам при простуде.

Йод, содержащийся в вишне , полезен всем. Благодаря сочетанию микроэлементов (калий, магний, витамины A, C, PP) и органических кислот, вишня успокаивает нервную систему. Высокое содержание солей железа и меди делает вишню хорошим средством от малокровия.

Сушеный ананас помогает похудеть и сохранить молодость. В нем содержится лимонная и другие органические кислоты, ускоряющие обменные процессы.

Кроме того, ананас содержит редкое вещество бромелайн. Это комплекс растительных ферментов, который улучшает пищеварение и устраняет воспалительные процессы. Калий и медь в составе способствует омоложению всех тканей тела. Таким образом, ананас полезен и для сердца, и для кровеносных сосудов, и для почек.

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Источник: vk.com

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