Черешня - прекрасная ягода, но не каждому подойдет

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Наступило календарное лето, появилась черешня. Я очень люблю эту ягоду. Но в связи с ситуацией, которая сложилась в мире в последние несколько месяцев, начинаешь, что называется, «дуть на холодную воду». Не лучше ли отказаться этим летом от черешни? Поскольку есть риск приобрести и употребить не очень качественный продукт. Неизвестно же, чем его обрабатывали, как хранили и прочее. Евгений Савенко
В черешне много биофлавоноидов, калия и витамина С
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Что же касается черешни, то о её полезных, не говоря уже о вкусовых качествах, можно рассуждать очень долго. И употреблять ягоду можно при многих болезнях. Более того, сам продукт как в чистом виде, так и в виде разных добавок, отваров и других кулинарных изысков ещё и выступает как дополнение к лекарственным средствам.
Но поскольку у автора вопроса возникли опасения и сомнения, то следует рассказать и о некоторых нюансах, которые следует учитывать при употреблении черешни. Например, стоит воздержаться от этих сочных ягод тем, кто страдает спаечной болезнью или непроходимостью кишечника. С очень большой осторожностью должны относиться к черешне те, кто болеет сахарным диабетом. Всё-таки в её составе содержится немалое количество глюкозы.
Встречаются и индивидуальная непереносимость, и аллергические реакции на эту ягоду. Однако происходит это гораздо реже, чем при употреблении её ближайшей родственницы – вишни.
Есть противопоказания и при определённых заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Чтобы избежать нежелательных последствий, употребляйте ягоду не менее чем через 30 минут после приёма пищи. Иначе не исключены диарея или колики. Есть и ещё один момент: ягода переваривается примерно 35–40 минут, поэтому лучше не смешивать её с другой едой. Обычно страшного ничего не происходит, но подобное смешивание может вызвать неприятное брожение в желудке.
Ну и конечно, не следует переедать. Хотя удержаться трудно. Тем более что это практически первая ягода после зимы. Оптимальная доза за один раз должна составлять не более 300 граммов. Перед употреблением черешню нужно обязательно тщательно промыть, ведь на поверхности содержатся микробы, вредные вещества, которыми она обрабатывалась. Если вы хотите быть точно уверены в том, что черешня не принесёт вреда, то растворите в воде ложку соли и поместите ягоды в этот раствор на час, а затем снова тщательно их промойте.
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Наступило календарное лето, появилась черешня. Я очень люблю эту ягоду. Но в связи с ситуацией, которая сложилась в мире в последние несколько месяцев, начинаешь, что называется, «дуть на холодную воду». Не лучше ли отказаться этим летом от черешни? Поскольку есть риск приобрести и употребить не очень качественный продукт. Неизвестно же, чем его обрабатывали, как хранили и прочее. Евгений Савенко
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