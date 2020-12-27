Бывает ли кашель «нормальным»? И когда он встречается?





Меня в последние пару недель мучает кашель. Причём он какой-то противный: с мокротой, выделением слизи. Особенно тяжело по утрам. Кашляешь долго и мучительно и длительное время, извините, отхаркиваешься. Однако врачи сказали, что у меня какой-то вполне нормальный «продуктивный кашель». Успокоили, нечего сказать. А какой же кашель тогда непродуктивный? Я прохожу курс лечения, но теперь хочется узнать, чем отличается один кашель от другого. Никогда не думал, что у него есть разновидности. Тимофей Чернев, Ставрополь

Вообще кашель — понятие общее. Это универсальная защитная рефлексия организма, самоочищение дыхательных путей как от попавших извне инородных тел, так и от слизи, крови, гноя, продуктов тканевого распада. Кашель, как спутник сезонных простуд, приходит с ними в межсезонье, но остаётся и на зиму-либо от продолжения болезней, либо от недолеченности.

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, характер кашля бывает разный — продуктивный и непродуктивный. Первый — это кашель с отхождением мокроты, второй — сухой раздирающий. При кашле могут отмечаться нарушение нормального дыхания, слабость, подъём температуры, потеря аппетита.

Влажный продуктивный кашель считается «хорошим», поскольку с мокротой удаляются патогены. Но всё очень относительно, поскольку сама болезнь не может быть «хорошей». И мокрый кашель является симптомом серьезных тяжёлых заболеваний.

Одним из самых распространённых из них является бронхит. Главный и опасный симптом — воспаление слизистой оболочки. Причём слизистая не только воспаляется, но и отекает, что сопровождается выделением большого количества слизи. Поэтому кашель при бронхите долгий и изнуряющий, нередко заканчивающийся рвотой. Самые мучительные приступы случаются по утрам, после пробуждения, когда отходит скопившаяся за ночь мокрота. Как раз о таком кашле и поведал автор вопроса.

Также продуктивный кашель вполне может являться предвестником пневмонии. При этом недуге идёт поражение лёгочной ткани. Кашель появляется на 3–5‑й день болезни и сопровождается болью в грудной клетке (со стороны поражения лёгочной ткани) при кашле и дыхании и высокой температурой. Гнойной мокроты (иногда — с прожилками крови) бывает настолько много, что человек может ею захлёбываться.

Хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей характерно для бронхиальной астмы. Кашель при астме — приступообразный, при котором резкие и прерывистые вдохи чередуются с длительными тяжёлыми выдохами в сопровождении свистящих шумов. Приступы возникают ночью или под утро. Ещё один характерный признак бронхиальной астмы — одышка и обильная прозрачная стекловидная мокрота.

Наконец, этот «правильный» продуктивный кашель может стать одним из тревожных симптомов туберкулёза лёгких — тяжёлого инфекционного заболевания, поражающего ткани лёгкого.

Кашель при туберкулёзе носит хронический характер и зависит от процессов, протекающих в лёгких. В начале заболевания он сухой, по мере развития болезни становится влажным. Самый тревожный признак — кровохарканье (выделение свежей крови с мокротой), которое говорит о прогрессировании инфекционного процесса в лёгких.

И это, увы, далеко не полный перечень болезней, симптомом которых может стать мокрый продуктивный кашель.

А вот сухой раздражающий, непродуктивный кашель без мокроты обычно возникает при воспалении горла и носоглотки. Сухой кашель характерен для начала болезни и при нормальном её течении через 2–3 дня сменяется влажным. Поэтому характерные заболевания при таких симптомах чаще всего — фарингит — воспаление слизистой глотки, ларингит — воспаление слизистой гортани, ложный круп — патология, при которой гортань воспаляется и сужается, синусит — воспаление пазух носа.

Общий характерный признак всех этих заболеваний — лающий, надсадный, сухой, изнуряющий кашель. На начальной стадии сопровождается хрипами и шумным дыханием, если кашель не лечить — добавится ощущение раздирания горла. При правильной терапии сухой кашель постепенно становится влажным и через 5–10 дней сходит на нет.

Но иногда бывает, что кашель никак не связан ни с вирусами, ни с инфекциями носоглотки и верхних дыхательных путей, а возникает совсем по другим причинам. Например, при сердечной недостаточности. В этом случае нарушается процесс кровообращения, и кровь застаивается в лёгких, провоцируя сухой кашель. Также хронический сухой кашель может быть симптомом рефлюксного эзофагита — болезни, вызванной дисфункцией желудка и пищевода, при которой происходит заброс желудочного сока в пищевод. Такой кашель сопровождается изжогой, отрыжкой с кисловатым привкусом (многие принимают её за изжогу), болью в гортани.

Наконец, чрезмерные психические и физические нагрузки повышают тонус мышц шеи, а это провоцирует возникновение боли в горле и кашля — сухого, продолжительного, навязчивого. Отличительная особенность психогенного кашля — он редко бывает утром, появляется днём, усиливается к вечеру и никогда не беспокоит ночью.

Так что в каждой конкретной ситуации с причинами кашля необходимо разбираться. В большинстве случаев самолечение может быть не просто неэффективным, но и привести к целому ряду нежелательных последствий. Поэтому очень важно вовремя обратиться к врачу.

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По инф. argumenti.ru



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