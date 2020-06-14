Врачи напомнили об опасности перегрева

Во избежание перегрева в жаркую погоду специалисты советуют отказаться от длительного пребывания на улице и снизить физическую активность до минимума.

В жару желательно использовать одежду из натуральных тканей

Гражданам рекомендуют не забывать проветривать помещения и по возможности использовать вентиляторы. Собираясь на улицу, лучше отдавать предпочтение легкой светлой одежде из натуральных тканей. Также эксперты призвали не забывать о головном уборе и солнцезащитных очках.

Поездки из-за жары специалисты советуют совершать либо по утрам, либо по вечерам.

Кроме того в жару лучше отказаться от жирной, жареной, копченой еды и свести употребление мяса до минимума. Не рекомендуется пить газировку, энергетики и алкоголь. Поможет в жару освежиться прохладный душ.

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По инф. rosbalt.ru