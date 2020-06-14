Врачи напомнили об опасности перегрева

Испанские исследователи из Центра по борьбе с ожирением и питанию при Университете Наварры в рамках нового исследования подтвердили, что высокое потребление — более трех порций в день — ультрапроцессированных продуктов ускоряет клеточное...
Во избежание перегрева в жаркую погоду специалисты советуют отказаться от длительного пребывания на улице и снизить физическую активность до минимума.
В жару желательно использовать одежду из натуральных тканей
Гражданам рекомендуют не забывать проветривать помещения и по возможности использовать вентиляторы. Собираясь на улицу, лучше отдавать предпочтение легкой светлой одежде из натуральных тканей. Также эксперты призвали не забывать о головном уборе и солнцезащитных очках.
Поездки из-за жары специалисты советуют совершать либо по утрам, либо по вечерам.
Кроме того в жару лучше отказаться от жирной, жареной, копченой еды и свести употребление мяса до минимума. Не рекомендуется пить газировку, энергетики и алкоголь. Поможет в жару освежиться прохладный душ.
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Сезон клубники в теплых краях уже в самом разгаре. Продается ягода уже и в других регионах. Но откуда ее везут, как и чем обрабатывают, неизвестно. Так стоит ли покупать привозную клубнику сейчас, в период карантина и самоизоляции, или лучше воздержаться?
Моему отцу назначили физиотерапевтические процедуры после выписки из больницы, где он проходил лечение после перелома стопы. Однако, когда отец пришёл с направлением в поликлинику, врач сказал, что пока эти процедуры следует отложить, поскольку именно на повреждённой ноге у отца образовалась бородавка. Было сказано, что процедуры можно будет пройти только после удаления и полного окончания процесса заживления. В поликлинике поступили правильно? Ведь, насколько известно, физиотерапия – абсолютно безвредна и приносит только пользу без всяких осложнений в отличие от тех же таблеток. Или это не так? Виктор Скачков
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