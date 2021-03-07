Сергей Бубновский: как не допустить развития сколиоза у школьника

Доктор медицинских наук, телеведущий и автор многочисленных книг о здоровье профессор Сергей Бубновский известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Сегодня он рассказывает читателям об опасности сколиоза у детей и принципах профилактики заболевания.

Вы отправили ребёнка в школу и переживаете, как там ему одному, без родительской опеки? Не обидят ли его старшеклассники? Не испортит ли он зрение? Съест ли обед или будет сидеть голодный? Да тысячи причин у родителей беспокоиться о том, что ждёт их отпрыска в школе. Но мало кто задумывается о главной опасности, подстерегающей ребёнка в процессе обучения.

В школе самый опасный предмет — парта. За ней школяр проводит много часов подряд. Каждый день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Знаете ли вы, что ждёт вашего ребёнка, если он не будет регулярно выполнять физические упражнения? Сколиоз, или искривление позвоночника. Прямо с первого класса многие дети начинают страдать этим заболеванием, потому что той двигательной активности, которая есть в школе, недостаточно. Уроки физкультуры в том виде, в каком они существуют на сегодняшний день, не решают проблемы. Во-первых, их откровенно недостаточно. Два урока в неделю не дают ровным счётом ничего. Да и те часто совершенно формальны. Во-вторых, на этих уроках дети часто просто выплёскивают накопившуюся энергию или выполняют некий свод упражнений, предназначенных для их физического развития. Тогда как для исправления негативных нагрузок, связанных с многочасовым сидением за партой, да ещё часто в неудобной, неправильной позе, которую должны, но не спешат исправлять учителя, ребёнку нужен особый комплекс физических упражнений. Они известны специалистам, но школьный физрук о них обычно даже и не слышал ни разу.

Поэтому рекомендую обратиться вместе с ребёнком к нашим специалистам в центры Бубновского: мы расскажем, какие меры необходимо принять, чтобы не было сколиоза, чтобы была хорошая осанка, как работать со стопой, а также посоветуем, какие корригирующие программы нужно выполнять тем детям, у кого сколиоз уже начал развиваться. Тогда процесс учёбы будет помогать сохранять здоровье, а не способствовать его утрате.

Как помочь школьнику?

Мы предлагаем ряд упражнений, которые позволяют снимать осевую нагрузку с позвоночника, улучшают работу органов дыхания и мозговое кровообращение, а это важно, поскольку в первые годы ребёнок получает огромный объём знаний, меняется распорядок дня, большую часть времени дети проводят в помещении. Ребёнка надо разгружать. Задайте себе вопрос: что вы делаете дома, чтобы поддерживать здоровье ребёнка? Если ответ — утренняя зарядка, то это замечательно, но недостаточно. Я часто вижу детей, которые, несмотря на традиционную гимнастику по утрам, не могут правильно согнуться и достать руками пальцы ног. Учтите ещё, что в этом возрасте мышцы требуют большей эластичности, чтобы рост организма шёл пропорционально и органично. Дети кроме упражнений на растяжку должны выполнять и силовые упражнения, чтобы мышцы качали кровь. Необходимо отжиматься и подтягиваться. Но не все дети это могут. Современные школьники, особенно в младших классах, очень часто настолько слабо развиты физически вследствие малоподвижного образа жизни и просиживания у компьютера или со смартфоном, что обычные наклоны с доставанием пальцами пола для них непосильная задача, даже мальчики нередко могут отжаться всего пару раз, а подтягивания на турнике для них что-то вроде циркового номера. Как раз во время занятий на тренажёре МТБ создаются условия, которые безопасны для ребёнка благодаря эффекту декомпрессии, а тщательное распределение нагрузки позволяет облегчить выполнение упражнений, не уменьшая при этом эффект. Ещё раз повторю — наша цель не накачать мышцы ребёнка, а наладить правильное кровообращение, которое обеспечит правильную работу всех органов.

К сожалению, чаще всего к нам приводят детей, которые уже страдают сколиозом или у которых постуральный стресс — следствие малоподвижного образа жизни. Процесс восстановления в этом случае намного дольше, чем если бы ребёнок занимался у нас с первых дней школьных занятий. Отсутствие нормальных уроков физкультуры также приводит к тому, что у детей развиваются плоскостопие, неправильное дыхание, а при взрослении все эти проблемы накапливаются, поэтому уже молодые люди начинают страдать от гипертонии, ишемической болезни сердца.

Ещё одно «осложнение» сколиоза — плохая осанка, что приводит ребёнка к депрессиям и низкой самооценке. Сутулость — это признак неудач, неуверенности в себе, болезненности. Она выдаёт внутренний мир человека, его комплексы неполноценности — как физические, так и духовные. Поэтому я считаю, что, если вы желаете вашим детям здоровья и жизненных успехов, необходимо обратить внимание на осанку и принять все меры, чтобы не допустить сколиоз. А мы в центрах Бубновского всегда готовы вам в этом помочь.

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По инф. argumenti.ru



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