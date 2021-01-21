Правила обращения в многоразовыми масками: стираем, сушим, гладим

Врач Гольцман рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски.

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф, А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман сообщила, что тканевые маски следует регулярно стирать, сушить и проглаживать.

Гольцман отметила, что одной маской нельзя пользоваться более двух-четырех часов, поскольку человек потеет, выделяет множество «нормальных» бактерий, которые оседают на ткани внутри средства защиты и получают от дыхания влажную и теплую среду, способствующую их размножению. Врач посоветовала носить с собой несколько многоразовых масок.

Эксперт напомнила, что в конце дня такие маски нельзя просто бросить на тумбочку, а потом надеть снова — необходимо постирать их, тщательно высушить и погладить.

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По инф. argumenti.ru



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