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Переедание — повод обратиться к психологу
По инф. argumenti.ru   
01 Января 2021 г.
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Специалист по пищевым расстройствам Варвара Зародина рассказала, почему человек заедает свои проблемы.

Переедание — повод обратиться к психологу

Люди часто впадают в крайности из-за еды: или переедают, или сидят на диетах, ограничивая себя во всем. Как научиться по-настоящему получать удовольствие от пищи рассказала специалист по пищевым расстройствам Варвара Зародина.

В интервью радио Sputnik она отметила: если человек ест больше, чем ему нужно, вполне вероятно, причина кроется в детстве. Очень важно при этом понять, какие именно проблемы он заедает,

«Еда часто связана с разрядкой психоэмоционального напряжения. Это идет из детства: ребенок поплакал, дали ему конфетку, он успокоился. Еда может ослаблять боль, чувство утраты, разочарование. Еда — это компенсация неудовлетворенных потребностей; когда мы не понимаем, чего хотим, самое простое — пойти поесть. Опять же, это награда, поощрение себя», — объяснила Зародина.

Другая крайность — постоянные диеты. Недовольство собой, бесконечные попытки улучшить свой внешний вид, постоянное стремление похудеть — это тоже психологическая проблема, с которой стоит пойти к врачу.

«Когда человек садится на диету, он убирает какой-то макроэлемент, как правило, углеводы. Это приводит к недостатку энергии, слабости, апатии, к тому, что человеку становится скучно и неинтересно жить, а иногда и к серьезным заболеваниям. Диета должна проходить под присмотром врача», — уверена специалист.

По инф. argumenti.ru

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