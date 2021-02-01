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Мысль о возвращении в офис вызывает страх? Это «синдром удаленки»
По инф. Российской газеты   
01 Февраля 2021 г.
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Восстановление режима должно стать одним из первых шагов работников, которые будут возвращаться в офисы.

Мысль о возвращении в офис вызывает страх? Это «синдром удаленки»

Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева.

За долгие месяцы у многих выработался «синдром удаленки»: мы встаем и ложимся не так, как при обычной офисной работе, а так, чтобы было комфортно. В итоге происходит серьезный сбой режима. Если вы точно знаете дату возвращения в офис, лучше подготовиться заранее, отмечает Анна Ермолаева.

«Важно начать подготовку именно с восстановления режима сна и отдыха, чтобы не проснуться в понедельник с ужасом и усталостью, — говорит эксперт. — Также важно восстанавливать привычный уровень физической активности, чтобы на физиологическом уровне наш организм не отторгал работу как нечто непосильное»,

Период адаптации к офису может сопровождаться страхами, этот период продлится одну-две недели. «Если он длится более месяца, то это уже может вызывать различные формы депрессии», — подчеркнула собеседник агентства.

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