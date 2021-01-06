Методы похудения, которые не работают

Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60...
Врач Александр Мясников заявил, что липосакция является бесполезным методом похудения.
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неэффективных методах похудения. Специалист также дал совет, как ускорить обмен веществ, «обмануть» эндокринную систему и сбросить лишний вес.
Мясников назвал бесполезной процедуру криолиполиза, в ходе которой кожа человека подвергается воздействию холода. Также в список неэффективных методов избавления от лишних килограммов попала липосакция, которая, по словам врача, показана лишь тем, у кого есть жировые отложения в нижней части живота или на ягодицах. Александр Мясников подчеркнул, что из-за откачки жира может нарушиться электролитный баланс, а это в свою очередь способно привести к остановке работы сердца.
Медик уточнил, что лишний вес во многом зависит от гормонов, поэтому, чтобы улучшить обмен веществ, следует увеличить физическую активность и в корне изменить образ жизни.
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Новогоднее застолье и следующая череда праздников — традиционно повод откушать любимые блюда, и зачастую — в большом количестве. Как сделать праздничное меню более легким и избежать переедания, рассказала врач по медицинской профилактике тюменского центра общественного здоровья Елена Новоселова.
По решению Минздрава РФ вакцинация от коронавирусной инфекции внесена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Ставить или не ставить прививку – общество в этом вопросе разделено. Одна часть соотечественников смотрит на всё позитивно, и в связи с созданием препарата питает надежду, что средство поможет, и привычная жизнь в итоге быстрее возвратится на круги своя. А вот другая часть наших граждан не очень-то созданной вакцине спешит доверять: в короткие сроки сделана, а вдруг выявится потом куча побочек и прочее. Согласно данным опроса ВЦИОМ, больше половины россиян (52%) не желают делать прививку от COVID-19. А что если и впрямь ее не делать? Интересно, кроме опасности заразиться могут ли возникнуть еще и другие проблемы, ну, к примеру, правовые последствия?..
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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