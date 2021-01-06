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Методы похудения, которые не работают
По инф. argumenti.ru   
06 Января 2021 г.
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Врач Александр Мясников заявил, что липосакция является бесполезным методом похудения.

Методы похудения, которые не работают

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неэффективных методах похудения. Специалист также дал совет, как ускорить обмен веществ, «обмануть» эндокринную систему и сбросить лишний вес.

Мясников назвал бесполезной процедуру криолиполиза, в ходе которой кожа человека подвергается воздействию холода. Также в список неэффективных методов избавления от лишних килограммов попала липосакция, которая, по словам врача, показана лишь тем, у кого есть жировые отложения в нижней части живота или на ягодицах. Александр Мясников подчеркнул, что из-за откачки жира может нарушиться электролитный баланс, а это в свою очередь способно привести к остановке работы сердца.

Медик уточнил, что лишний вес во многом зависит от гормонов, поэтому, чтобы улучшить обмен веществ, следует увеличить физическую активность и в корне изменить образ жизни.

По инф. argumenti.ru

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