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Лечение и упражнения: простые способы быстрее вернуть пропавший голос
По инф. Российской газеты   
11 Февраля 2021 г.
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Боль в горле в холодное время года возникает часто. И не только из-за простуды. Можно спровоцировать осиплость, а то и полную потерю голоса, если перенапрячь голосовой аппарат. Например, часто страдают болельщики, накричавшись во время матча. А сейчас, когда многие работают удаленно, общение в зум-формате тоже вынуждает форсировать голос, и горло страдает. Одним словом, сейчас самое время поберечься. Как именно, на семинаре рассказали пульмонолог, член Российского респираторного общества Татьяна Неешпапа и тренер по публичным выступлениям, актер Федор Баландин.

Лечение и упражнения: простые способы быстрее вернуть пропавший голос

Каждый из нас с проблемами горла и голоса сталкивается в среднем два-три раза в год. А представители ряда профессий — учителя, преподаватели вузов, лекторы, не говоря уже об артистах и певцах, — в группе повышенного риска, так как для них голосовые связки — рабочий инструмент, который в деле практически ежедневно. Симптомы неполадок с горлом общеизвестны: боль при глотании и постоянное першение, осиплость, иногда — полная потеря голоса.

Конечно, лечиться надо. При этом начинать надо с выяснения причин заболевания — от этого зависит терапия. Одно дело — вы азартно кричали вчера, когда болели за любимую команду, и сегодня у вас «сорван» голос. И другое — если вы подхватили ангину. Впрочем, и общее самочувствие в этих двух ситуациях у вас, скорее всего, будет серьезно отличаться.

По данным ВОЗ, почти каждый второй житель планеты ежегодно сталкивается с инфекциями верхних дыхательных путей. Чаще всего болеют фарингитом и тонзиллофарингитом (в острой форме это та самая ангина) как вирусного, так и бактериального происхождения. Если недолечиться или если ослаблен иммунитет — можно заработать хронический фарингит. Горло тогда будет болеть при малейшем переохлаждении.

Случаются и другие поводы появления неприятных ощущений в горле — симптомы могут быть связаны с травмами глотки, абсцессом и даже опухолью. А иногда «виновником» оказывается больной желудок: при гастрорефлюксной болезни кислота из желудка забрасывается в дыхательные пути, и возникает воспаление — химический фарингит, объясняет доктор Неешпапа. Правда, доля таких случаев относительно невелика, но если боль в горле становится регулярной и вы не можете связать ее появление с простудными факторами, нужно обязательно показаться оториноларингологу, чтобы исключить другие причины, советует Татьяна Неешпапа.

Что касается «простуженного горла» — лечить его, если заболевание протекает легко, без высокой температуры, не очень сложно. Это традиционные полоскания травяными отварами, обильное теплое (но не горячее!) питье, а при необходимости доктор назначит и медикаментозное лечение. Обычно используют местные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), и только в редких случаях, если очевидна бактериальная природа заболевания, врач может рекомендовать антибиотики. Самим принимать их не только не нужно, но и небезопасно.

Какие лекарства?

Препаратов для лечения горла много, в частности, используют средства на основе бензидамина, которые имеют широкий спектр антисептического действия, работают против многих бактерий и грибов и к тому же обладают местным обезболивающим эффектом.

Домашние средства хороши тем, что их можно начинать применять сразу же, при первом ощущении дискомфорта в горле — першении, боли при глотании. И в большинстве случаев удается справиться с воспалением, не доводя до серьезного заболевания.

Чем полоскать?

В нашем распоряжении масса лечебных трав — природных антисептиков. Хорошо помогают отвары ромашки (можно, кстати, также заваривать и пить ромашковый чай). В той же копилке фитотерапевтов — мать-и-мачеха, тысячелистник, календула, зверобой, шалфей, эвкалипт, шишки сосны. В аптеке, кстати, можно купить и смеси из этих трав — лечебные сборы.

Еще один простой и эффективный способ полоскания — содовым раствором. Часть флоры, которая вызывает болевые ощущения в горле, нетерпима к низкощелочной среде. Следовательно, полоскание раствором соды облегчит состояние. Но крепкий раствор соды имеет раздражающее воздействие на воспаленную слизистую оболочку глотки. Поэтому правильные пропорции раствора для полоскания горла: одна столовая ложка соды на стакан теплой кипяченой воды. При первых симптомах боли в горле полоскать горло раствором соды или травяным отваром нужно каждые два часа.

Как быстрее восстановить голос

Первое: помните о том, что молчание — золото. В случае с заболеваниями горла эта рекомендация особенно актуальна: постоянное раздражение связок и слизистой гортани, которое происходит во время разговора, усиливает воспаление и не дает связкам восстановиться.

Второе: говорить шепотом — ошибка. Это расхожее заблуждение, что шептать, когда болит горло, ему на пользу. Все совершенно наоборот: голосовые связки так перетруждаются больше.

Третье: выбирайте правильную еду и питье. От острых блюд и пряностей надо временно отказаться. Вредно также есть продукты, которые раздражают слизистую горла, это крошки от печенья, сушек, орешков, сухарей, чипсов, хлопьев и другой излишне сухой еды. А вот теплое питье показано — и чем больше, тем лучше.

Четвертое: правильно дышите. Дышать нужно всегда носом. Именно поэтому на холоде лучше не заниматься тяжелыми физическими упражнениями — когда носового дыхания становится недостаточно и человек тяжело дышит через рот, холодный воздух, минуя все защитные барьеры, сразу попадает в легкие. Это опасно.

Рецепт для больного горла

«Меня мои пациенты очень любят, особенно дети, потому что я не запрещаю им гулять, а в числе прочих рекомендаций советую есть мороженое, — говорит Татьяна Неешпапа. — Жирное прохладное мороженое оказывает легкий обезболивающий эффект и при этом смазывает горло, смягчая слизистую, снижая дискомфорт».

Оказывается, даже в советской энциклопедии в числе прочих народных советов против боли в горле упоминался и такой: рассосать кусочек льда. Так что наше привычное представление о том, что больное горло надо кутать в теплый шерстяной шарф, доктор Татьяна Неешпапа опровергла.

Тренинг для голоса

Молчание — золото

А что делать, если горло болит из-за перегрузки речевого аппарата? Как пояснил Федор Баландин, к голосу, голосовым связкам нужно относиться бережно, тренироваться и готовиться к нагрузкам заранее. И тогда во время онлайн-выступлений все пройдет без сучка и задоринки.

Есть несколько простых упражнений, которые помогают «разогреть», «разбудить» связки перед выступлением.

«Согрей воробушка»

Нужно сложить ладони так, как будто в них вода и вы хотите напиться из горсти, и несколько минут делать вдох и выдох в сложенные руки — то есть вы будете дышать согретым воздухом. «Этот простой прием помогает разогреть, расслабить связки, раскрыть глотку, сделать голос во время выступления ярче и выразительнее», — советует эксперт.

Дыхание льва

Такое дыхание практикуют в йоге: нужно высунуть язык как можно сильнее, буквально тянуться кончиком к подбородку, и медленно дышать. Баландин советует в таком положении поочередно произносить вслух звуки «г» и «х». Как результат — снимается спазм горла и связок, голос становится ниже, глубже, красивее и спокойнее.

Федор Баландин выделяет несколько голосовых регистров, в которых обычно выступают ораторы:

«Принц» (излишняя восторженность, энтузиазм «чересчур») — такая речь вызывает у слушателей желание пожать плечами и отстраниться.

«Воин» (неумеренный призыв, агитация, доходящая до агрессии) — кто-то такому напору поддается, но в целом оратор чаще всего проигрывает. В таком стиле выступают Трамп и Жириновский.

«Король» (голос звучит уверенно и спокойно, «статусно», и лучше всего убеждает слушателей). Это самый выигрышный вариант.

«Маг» (голос звучит медленно, с придыханием, пониженно, иногда с хрипотцой — такой эротичный регистр уместен редко, но если им овладеть — успех обеспечен).

«Самозванец» (этот регистр возникает непреднамеренно, когда мы находимся в стрессе, очень волнуемся, голос начинает дрожать, срываться, переходит на фальцет — конечно, для выступающего это провал). «Если чувствуете, что появился «Самозванец», поможет один простой прием,- подсказывает Федор Баландин. — «Заземлите» свои стопы, представляйте, что вы твердо стоите на ногах, и это не ноги, а уходящие в землю корни, — и тогда вы быстро перейдете в диапазон «Короля» и «Мага».

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  • Лечение и упражнения: простые способы быстрее вернуть пропавший голос
      Боль в горле в холодное время года возникает часто. И не только из-за простуды. Можно спровоцировать осиплость, а то и полную потерю голоса, если перенапрячь голосовой аппарат. Например, часто страдают болельщики, накричавшись во время матча. А сейчас, когда многие работают удаленно, общение в зум-формате тоже вынуждает форсировать голос, и горло страдает. Одним словом, сейчас самое время поберечься. Как именно, на семинаре рассказали пульмонолог, член Российского респираторного общества Татьяна Неешпапа и тренер по публичным выступлениям, актер Федор Баландин.
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