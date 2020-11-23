Красивый маникюр должен быть еще и безопасным

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Врач предупредила о риске грибка при использовании лака для ногтей.
Злоупотребление лаком для ногтей при недостаточной гигиене кожи рук может привести к развитию грибковых заболеваний. Об этом в рамках IV Недели образования, организованной Елизаветинской больницей в Петербурге, сообщила заместитель главного врача по эпидемиологической работе ФГБУ НИИ Нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, доктор медицинских наук Ольга Ершова.
В своем докладе, посвященном гигиене рук, эксперт подробно остановилась на уходе за ногтями.
В частности, по словам Ольги Ершовой, для нормальной гигиены рук длина натуральных ногтей не должна превышать 0,5 сантиметров. Использование лака для ногтей, особенно постоянное, может привести к развитию грибковых заболеваний.
Дело в том, что в толщине ногтевой пластины, когда она защищена от света, развиваются грибковые поражения (микозы). Еще хуже, когда лак на ногтях трескается, это способствует росту микроорганизмов.
Но самой благоприятной средой для развития грибковых инфекций являются накладные ногти. Когда их носят постоянно, возникает дистрофия ногтевой пластины и поражение грибковой инфекцией происходит в короткие сроки.
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