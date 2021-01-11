Как вернуться в рабочий режим, посоветовал невролог

Восстановить нормальный режим после праздников поможет небольшой недосып в ночь перед первым рабочим днем.

Об этом агентству «Москва» сообщил доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов.

По мнению эксперта, достаточно помучиться всего одну ночь, чтобы уже к следующему вечеру наладить нормальный режим.

«На следующий вечер вы уже сможете войти в нормальный режим, вас будет тянуть ложиться спать в раннее вечернее время. Обычно организм очень хорошо подстраивается под новый режим даже в результате одной ночи ограниченного сна», — подчеркнул Михаил Полуэктов.

При этом «доспать» упущенные часы можно будет уже на ближайших выходных, считает доцент МГМУ.

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