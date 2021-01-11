ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
«Гипертония — это не болезнь, а защитная реакция организма»
2020-12-17-04-56-47
Врач Григорий Конев: гипертонию можно лечить изменением образа жизни.
Как узнать, в порядке ли сердце? Есть простой тест
2020-12-21-14-39-02
Испанские ученые назвали простой способ самостоятельной проверки здоровья сердца.
Есть те, кому коронавирус не страшен
2020-12-20-15-23-26
Вирусолог Чумаков назвал категорию людей, которая устойчива к коронавирусу.
Не всем вакцина от COVID-19 подойдет
-covid-19-
Минздрав РФ перечислил заболевания, при которых запрещено вводить вакцину от COVID-19.
Коронавирус у женщин вызывает неожиданные последствия
2020-12-25-09-38-13
Daily Mail: выявлены новые последствия коронавируса у женщин.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Как вернуться в рабочий режим, посоветовал невролог
По инф. Российской газеты   
11 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Восстановить нормальный режим после праздников поможет небольшой недосып в ночь перед первым рабочим днем.

Как вернуться в рабочий режим, посоветовал невролог

Об этом агентству «Москва» сообщил доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов.

По мнению эксперта, достаточно помучиться всего одну ночь, чтобы уже к следующему вечеру наладить нормальный режим.

«На следующий вечер вы уже сможете войти в нормальный режим, вас будет тянуть ложиться спать в раннее вечернее время. Обычно организм очень хорошо подстраивается под новый режим даже в результате одной ночи ограниченного сна», — подчеркнул Михаил Полуэктов.

При этом «доспать» упущенные часы можно будет уже на ближайших выходных, считает доцент МГМУ.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 