ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вот так каша! И холестерин снизит, и от лишнего веса защитит
2020-08-12-08-29-11
Названа самая полезная каша для снижения холестерина.
Советы врача, переболевшего COVID-19: как лечиться и что делать после болезни
2020-08-07-07-47-12
Татьяна Рыбка — кардиолог, кандидат медицинских наук, она одна из тех врачей, кто боролся за жизнь больных с COVID-19, переболел и снова вернулся в красную зону. Только недавно Мариинская больница, в разгар эпидемии перепрофилированная на лечение ковидных пациентов, стала работать в обычном режиме...
Гастрит бывает не только от неправильно питания
2020-07-31-05-34-09
Гастроэнтерологи назвали еще одну причину гастрита.
Предлагается простая профилактика COVID-19. Попробуем?
2020-08-25-14-48-34
Ученые считают, что полоскание горла полезно для профилактики COVID-19
Врач сказал, что от инфаркта можно «уехать»
2020-08-24-14-15-29
Эндокринолог назвала простой способ снизить угрозу инсульта и рака.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Как мы стареем? Три периода жизни с точки зрения геронтолога
По инф. Российской газеты   
30 Августа 2020 г.
Изменить размер шрифта

Специалисты выделяют три так называемых «переломных» возраста в жизни взрослого человека с биологической точки зрения.

Как мы стареем? Три периода жизни с точки зрения геронтолога

Мнение врачей: жители России наживают болячки раньше, чем европейцы

Как пояснил геронтолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев, первым подобным «переломом» можно считать 45-летие. Этот возраст характеризуется тем, что «в целом завершается реализация репродуктивной функции». А примерно в 60 лет замедляется деление клеток и регенерация тканей. Это может отразиться на поддержании жизненно важных функций организма. Люди этого возраста в среднем страдают от трех хронических заболеваний.

Третьим «переломом» в жизни человека может стать 75-летие. У человека этого возраста страдает внеклеточный матрикс, составляющий основу соединительной ткани для поддержки клеток и участвующий в передаче химических веществ. Защитные барьеры перестают работать в необходимой степени, начинаются проблемы с различными органами, включая головной мозг, растет количество хронических заболеваний. В среднем их становится семь.

Но, как уточняет эксперт, речь идет именно об усредненных данных. На ситуацию влияют, например, питание, физическая активность, экология, уровень стресса и способность справляться с ним. Немаловажным фактором является также ранняя диагностика и лечение хронических болезней. При этом серьезные проблемы со здоровьем у россиян начинаются раньше, чем у европейцев.

Жителям России, по словам Алексея Москалева, не хватает культуры здорового питания, доступности фитнес-залов и диагностических центров, а также информированности о негативном влиянии вредных привычек.

«Эффективность профилактических мер, в том числе на уровне государства, способствует профессиональному долголетию и экономит огромные средства. Профилактика — лучшее лечение», — подчеркивает эксперт.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 