Как мы стареем? Три периода жизни с точки зрения геронтолога

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Специалисты выделяют три так называемых «переломных» возраста в жизни взрослого человека с биологической точки зрения.
Мнение врачей: жители России наживают болячки раньше, чем европейцы
Как пояснил геронтолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев, первым подобным «переломом» можно считать 45-летие. Этот возраст характеризуется тем, что «в целом завершается реализация репродуктивной функции». А примерно в 60 лет замедляется деление клеток и регенерация тканей. Это может отразиться на поддержании жизненно важных функций организма. Люди этого возраста в среднем страдают от трех хронических заболеваний.
Третьим «переломом» в жизни человека может стать 75-летие. У человека этого возраста страдает внеклеточный матрикс, составляющий основу соединительной ткани для поддержки клеток и участвующий в передаче химических веществ. Защитные барьеры перестают работать в необходимой степени, начинаются проблемы с различными органами, включая головной мозг, растет количество хронических заболеваний. В среднем их становится семь.
Но, как уточняет эксперт, речь идет именно об усредненных данных. На ситуацию влияют, например, питание, физическая активность, экология, уровень стресса и способность справляться с ним. Немаловажным фактором является также ранняя диагностика и лечение хронических болезней. При этом серьезные проблемы со здоровьем у россиян начинаются раньше, чем у европейцев.
Жителям России, по словам Алексея Москалева, не хватает культуры здорового питания, доступности фитнес-залов и диагностических центров, а также информированности о негативном влиянии вредных привычек.
«Эффективность профилактических мер, в том числе на уровне государства, способствует профессиональному долголетию и экономит огромные средства. Профилактика — лучшее лечение», — подчеркивает эксперт.
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