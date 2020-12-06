Как лучше пить вино, чтоб здоровью не повредить?

Винный эксперт Губернская назвала максимальное количество вина, которое могут употреблять женщины и мужчины.

Винный эксперт Влада Губернская назвала максимальное количество вина, которое могут употреблять женщины и мужчины. Отметим, что, по мнению врачей, чрезмерное увлечение спиртным наносит вред здоровью людей.

Губернская в рамках форума «Первые лица» подчеркнула, что убеждена — лучше пить чаще, но минимальное количество вина, чем один раз за определенный отрезок времени, но «до отказа». Винный эксперт заявила, что женщинам нельзя пить более 125–150 миллилитров в день, а мужчинам — более 250 миллилитров.

По словам Влады Губернской, каждый человек должен индивидуально подходить к расчету максимально допустимой дозы вина, исходя из своей массы тела, роста и телосложения.

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По инф. argumenti.ru



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