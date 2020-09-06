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Известный доктор рассказал о вредных и полезных привычках
По инф. Российской газеты   
06 Сентября 2020 г.
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Доктор Мясников назвал опасные для россиян традиционные привычки.

Известный доктор рассказал о вредных и полезных привычках

В небольших количествах и алкоголь, и свиное сало принесут пользу организму

Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников перечислил достаточно распространенные привычки, считающиеся вредными, которые в некоторых случаях могут принести пользу для здоровья.

Так, доктор напомнил, что чрезмерное употребление алкоголя, однозначно, вредит здоровью. Но в совсем небольших количествах спиртное (не более 150 мл вина) повышает уровень хорошего холестерина. Этому способствуют, например, содержащиеся в красном вине флавоноиды.

Еще одна не самая полезная привычка связана с употреблением свиного сала. Много калорий, соль — казалось бы, вред продукта очевиден, отметил Мясников. Однако он пояснил, что 30 граммов сала в день опять же повышают уровень хорошего холестерина. Но увеличивать порцию не стоит, потому что сало также повышает и плохой холестерин.

Кроме того, врач посоветовал в общественных местах использовать жидкое мыло с дозатором, лишний раз не прикасаясь к поверхностям, не мыть руки слишком часто и интенсивно, иначе можно спровоцировать экзему, стараться долго не спать днем, так как это повышает риск диабета и ожирения.

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