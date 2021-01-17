Изменение образа жизни — способ избежать рака

Названа привычка, отказ от которой способен предотвратить онкологию.
Чтобы не допустить развития онкологического заболевания, иногда достаточно изменить образ жизни. Например, одна из главных причин развития рака горла — курение.
Имеет значение стаж и количество выкуриваемых в день сигарет. Так, если у человека есть привычка и курить, и жевать табак, то, как отмечают медики, риск развития заболевания вырастает в 3–4 раза, передает aif.ru.
Отмечается, что онкологии нередко предшествуют предраковые изменения, которые, впрочем, часто игнорируются. Однако можно своевременно отказаться от курения, чтобы дисплазия обратилась вспять.
Патологию со стороны горла можно распознать по характерным признакам. Среди них: осиплость голоса, першение, дискомфорт или ощущение инородного тела, болезненность в горле, кашель, появляющийся на постоянной основе. Эти же признаки могут указывать на развитие злокачественного процесса в организме.
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Некоторые лекарства не стоит применять при коронавирусе, так как они могут замедлить процесс выздоровления. Какие именно – назвали медики из США. Данные были одобрены в ВОЗ. А есть еще, оказывается, и продукты нежелательные при COVID–19.
Эффективность модных детокс-программ по очищению организма оказывается сильно преувеличена. Привести здоровье и фигуру в норму можно и без применения биологически активных добавок, сорбентов и промывания желудка.
Загрязнение воздуха уже давно перестало быть проблемой только мегаполисов. Причем речь идет не только о загрязненном воздухе улиц, но и о квартирах, офисах и других помещениях. Кондиционеры и открытые форточки никак не могут решить проблему с выбросами промышленных предприятий, выхлопными газами автомобилей, аллергенами, пылью и микроорганизмами. Наоборот, может стать только хуже.
Недавно в компании слышал разговор двух людей, у которых есть камни в почках. И каждый из них рассказывал о том, какого они размера, даже называли их состав. Я, конечно, слышал, что есть такое заболевание, но то, что там есть свои тонкости, даже не предполагал. И как, говорится, слава богу. Но у моей супруги возникли проблемы как раз с почками. Записалась к врачу. Поэтому теперь хочется знать любые нюансы, чтобы потом понимать, что делать. Игорь Зверев, Казань
Празднование Нового года и Рождества может обернуться не только тяжестью в желудке, но и апатией, когда после эмоционального всплеска торжества наступает упадок и равнодушие. Впрочем, как считает кандидат медицинских наук Зухра Павлова, соблюдая ряд правил можно быстро привести в норму физическую форму и душевное состояние.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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