ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как узнать, в порядке ли сердце? Есть простой тест
2020-12-21-14-39-02
Испанские ученые назвали простой способ самостоятельной проверки здоровья сердца.
Есть те, кому коронавирус не страшен
2020-12-20-15-23-26
Вирусолог Чумаков назвал категорию людей, которая устойчива к коронавирусу.
Не всем вакцина от COVID-19 подойдет
-covid-19-
Минздрав РФ перечислил заболевания, при которых запрещено вводить вакцину от COVID-19.
Коронавирус у женщин вызывает неожиданные последствия
2020-12-25-09-38-13
Daily Mail: выявлены новые последствия коронавируса у женщин.
Три нужных продукта для ясной головы и хорошего самочувствия
2020-12-30-12-15-02
Медики назвали продукты, которые необходимо включить в рацион после 60 лет.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Изменение образа жизни — способ избежать рака
По инф. Российской газеты   
17 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Названа привычка, отказ от которой способен предотвратить онкологию.

Изменение образа жизни — способ избежать рака

Чтобы не допустить развития онкологического заболевания, иногда достаточно изменить образ жизни. Например, одна из главных причин развития рака горла — курение.

Имеет значение стаж и количество выкуриваемых в день сигарет. Так, если у человека есть привычка и курить, и жевать табак, то, как отмечают медики, риск развития заболевания вырастает в 3–4 раза, передает aif.ru.

Отмечается, что онкологии нередко предшествуют предраковые изменения, которые, впрочем, часто игнорируются. Однако можно своевременно отказаться от курения, чтобы дисплазия обратилась вспять.

Патологию со стороны горла можно распознать по характерным признакам. Среди них: осиплость голоса, першение, дискомфорт или ощущение инородного тела, болезненность в горле, кашель, появляющийся на постоянной основе. Эти же признаки могут указывать на развитие злокачественного процесса в организме.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 