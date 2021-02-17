Дамы, вы прекрасны и без «кубиков»!

Стремление женщин к «кубикам» на животе может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Таким мнением с агентством «Москва» поделился главный врач медицинского центра МФТИ Алексей Чуршин.

При слишком сильном снижении массы тела и одновременной «прокачке» пресса нередко случается гормональный дисбаланс, отмечает эксперт. «Все смещается в сторону относительной гиперандрогении — преобладания активности мужских половых гормонов, когда женская фигура и кожа могут напоминать мужскую», — сказал Алексей Чуршин.

В то же время собеседник агентства поддержал стремление к здоровому образу жизни и снижению процента жира на животе.

«Плоский, подтянутый живот смотрится красиво и эстетично. А в „кубиках“ нет особой необходимости», — добавил Алексей Чуршин.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Расскажите об этом своим друзьям!